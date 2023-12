“Calviniana”  con Porcella e Calisi 

Di per sé l’idea di accostare il disegno illustrato al contenuto letterario non è nuova. Ricordate “Il piccolo principe” di Saint Exupery con i disegni dell’autore? La direzione intrapresa da Porcella e Calisi (autrice e poetessa la prima, illustratore il secondo, entrambi di notevole estro), in qualche modo è quella e il volume merita fervide segnalazioni perché riporta nel modo giusto, a cent’anni dalla nascita, l’attenzione su Italo Calvino, intellettuale e romanziere la cui opera in prosa si muove tra neorealismo e i generi comico, cavalleresco, avventuroso e fiabesco. Una lettura lieve, gioiosa e allo stesso tempo riflessiva, colorata (davvero molto belli i disegni), soprattutto caricata delle suggestioni e degli spunti che la letteratura di Calvino è in grado di suscitare nel lettore. Il libro è suddiviso in macro-sezioni dedicate alle stagioni dell’anno, con all’interno di ciascuna di esse poesie illustrate i cui titoli ricalcano quelli delle opere di Calvino. Non mancano tra i versi riferimenti alla tragica attualità dei giorni nostri: “Ma ora siamo in guerra,/e in guerra non si sbaglia:/tutto è insicuro […] (da “Il sentiero dei nidi di ragno”, nella sezione “Inverno”), mentre i componimenti poetici fanno risaltare concetti su cui Calvino ha appuntato la propria l’attenzione. L’essenza del concetto di “in-finitezza” viene restituita come segue: “[…] ogni brandello di/spazio-tempo può,/in assoluto, essere/infinitamente divertente./Dipende da come/lo senti, lo narri, lo scrivi,/da quanto i tuoi pensieri e/ i tuoi occhi sapranno essere/ indipendenti e vivi o seguiranno/ il parere di opinionisti/ sciocchi e inconsistenti.//, da “Ti con zero” nella sezione “Estate”. (Giovanni G. Manca)