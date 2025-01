Calunniò Lumumba: condanna definitiva per Amanda Knox 

Roma. Amanda Knox calunniò Patrick Lumumba accusandolo ingiustamente dell’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia il primo novembre del 2007. Arriva dalla Cassazione la conclusione uno dei rivoli giudiziari legati al delitto. Dopo quattro ore di camera di consiglio i giudici hanno reso definitiva la condanna a tre anni di carcere per la cittadina americana. La condanna, già scontata, passa quindi in giudicato dopo la pronuncia della Corte d’Appello di Firenze. Knox accusò Lumumba, proprietario del bar dove lei lavorava, pur sapendolo innocente di quanto avvenuto quella notte. Parole che costarono all’uomo 14 giorni di galera, prima che venisse scarcerato e proclamato totalmente estraneo ai fatti. Ieri era in aula come parte lesa e ha seguito la requisitoria del Pg. «Sono molto soddisfatto perché Amanda ha sbagliato e questa condanna la deve accompagnare per tutta la vita. Me lo sentivo e saluto con grande onore la giustizia italiana», ha commentato il congolese. «Increduli» i difensori di Knox: «È una sentenza totalmente inaspettata per noi e ingiusta per Amanda. Leggeremo le motivazioni», dicono Luca Luparia Donati e Carlo Dalla Vedova. Amanda ha atteso la sentenza negli Stati Uniti, con la sua famiglia. «Ho fatto come Tony Soprano e sono svenuta», ha scritto su X, rivendicando di «non essere una bugiarda. Non sono una calunniatrice. Non ero presente a casa quando Meredith è stata assassinata». La condanna per calunnia era stata confermata in tutti i gradi di giudizio, ma è stato celebrato un nuovo processo dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la violazione dei diritti di difesa di Knox durante gli interrogatori che portarono al fermo per omicidio (per il quale è stata poi assolta definitivamente) e nei quali accusava Lumumba.

