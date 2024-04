Calunnia, Amanda Knox a processo 

Perugia . Sarà un processo per Amanda Knox ma, a meno di colpi di scena dell’ultimo momento, senza Amanda Knox (che rimarrà negli Usa con i suoi due figli) quello che si aprirà domani davanti alla Corte d’assise d'appello di Firenze. I giudici dovranno nuovamente pronunciarsi sulla condanna a tre anni di reclusione per la calunnia nei confronti di Patrick Lumumba per quanto da lei dichiarato nelle prime fasi delle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher a Perugia. La Cassazione aveva annullato la condanna dopo la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla violazione del diritto di difesa e per cui ora i legali chiedono che venga assolta. L’ennesimo capitolo scaturito dalla controversa vicenda giudiziaria legata al delitto della studentessa inglese compiuto a Perugia la sera del primo novembre del 2007. Knox è stata definitivamente assolta per l'omicidio. Le era invece sempre rimasta la condanna a tre anni di reclusione per calunnia (comunque già scontati con i quasi quattro passati in cella per il delitto) legata all'avere coinvolto nell'indagine Lumumba, poi riconosciuto estraneo.

