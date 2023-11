Calunnia ai danni del marito, una 45enne finisce nei guai  

Aveva cercato di mettere nei guai l’ex marito ma il tentativo si è rivelato un boomerang e ora è lei a vestire i panni dell’imputata. Una 45enne di un centro del Marghine ieri è stata chiamata davanti alla giudice del Tribunale di Oristano Federica Fulgheri a rispondere di sostituzione di persona e calunnia. Il pm Andrea Chelo aveva chiesto il giudizio immediato.

Un procedimento scaturito da una precedente denuncia fatta dalla donna nei confronti, appunto, del marito per maltrattamenti e violenza sessuale quando nel suo telefonino erano arrivate immagini pornografiche, inviate da una utenza registrata a nome del marito. Immagini inviate anche al figlio di sette anni. Era stata effettuata una perquisizione a casa dell’uomo con esito negativo. A quel punto le avvocate Monica Puggioni e Rita Fanni avevano avviato indagini difensive e in contemporanea anche la Procura aveva disposto ulteriori accertamenti dai quali era emerso che ad acquistare una scheda telefonica a nome dell’ex marito era stata la donna che poi avrebbe inviato al suo cellulare quelle immagini pornografiche tentando di mettere nei guai l’ex coniuge. Sulla denuncia della donna il pm aveva chiesto l’archiviazione e nel frattempo è partita una inchiesta per sostituzione di persona e calunnia. Procedimento che vede, appunto, la 45enne imputata. Ieri l’uomo si è costituito parte civile con l’avvocata Monica Puggioni, la giudice ha aggiornato l’udienza al 9 febbraio per sentire un teste del pm.

