Calunnia, agente contro ex comandante 

In una relazione, aveva segnalato che l’agente Carla Piu aveva abbandonato il suo posto di servizio nel carcere di Badu ’e Carros, ricevuto doni da detenuti, con cui avrebbe anche avuto delle relazioni, di essere potenzialmente coinvolta in una gestione illecita degli alimentari del sopravvitto dell’istituto penitenziario nuorese. Accuse che avevano portato non solo al trasferimento dell’agente da Badu ’e Carros in un altro istituto, ma anche all’apertura di un’indagine a suo carico. Indagine e accuse che si cono concluse con un nulla di fatto e decreto di archiviazione ma che hanno portato la Piu (difesa da Annamaria Busia) a denunciare per calunnia la sua ex comandante, Manuela Cojana, e il collega Roberto Salaris. Procedimento che ieri è approdato davanti al gup di Nuoro, con una richiesta di archiviazione a firma del titolare dell’indagine Andrea Jacopo Ghironi a cui si è opposta la Piu.

Secondo il suo avvocato, Annamaria Busia, uno degli imputati aveva già rilasciato delle dichiarazioni al gruppo operativo speciale della polizia penitenziaria mentre davanti alla polizia giudiziaria, per gli stessi fatti, si era trincerato dietro la fonte confidenziale.

Il giudice si è riservato sulla richiesta di archiviazione.

