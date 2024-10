«Calpestano i diritti degli invalidi» 

Preoccupazione, disagi e tanta rabbia. Non si placa la protesta per i ritardi delle convocazione delle commissioni mediche del Sulcis Iglesiente per la valutazione dell’invalidità civile. La mobilitazione non si ferma. Ieri è stato organizzato un un sit-in davanti alla sede della Asl in via costituente a Carbonia. In molti hanno espresso la propria rabbia e delusione. Tamara Balbinot non ne può più: «Sono affetta da una patologia autoimmune e la mia pratica di aggravamento è ferma da un anno e mezzo. L’attesa è devastante per noi e per le nostre famiglie». La donna racconta anche la vicende di un suo parente: «Ho uno zio con patologia oncologica la cui pratica è ferma da 4 mesi, mentre il tempo massimo previsto è 15 giorni. Il reparto di urologia, che dovrebbe prendersi cura di lui, è chiuso e può “permettersi” di stare male solo durante la settimana e non nel weekend spesso sono i familiari a doverlo trasportare in macchina da una parte all’altra senza nessuna forma di sostegno».

Attesa infinita

Anche Bruno Atzori, cardiopatico, è stanco di attendere: «Sono 24 mesi che aspetto e mia moglie 25, la pazienza è finita. Bisognerebbe andare davanti alla presidente della Regione per dirle che non si può parlare solo di pale eoliche. Al suo insediamento aveva detto che la priorità era la sanità, ma ad oggi nulla è cambiato». Anche per Roberto Tidu, padre di un ragazzo con sindrome di autismo di 25 anni, non si può andare avanti così: «Prima hanno riconosciuto a mio figlio il 100 per cento poi si è passati all’88 per cento, abbiamo presentato ricorso. In caso di esito negativo saremo costretti a pagare le spese processuali. Ma chi non è in grado di chiedere assistenza o non se lo può permettere come fa?». Una sorte simile per Giuseppina Maietta: «Ho aspettato due anni e mezzo per il riconoscimento ma alla fine lo hanno anche sbagliato e ci siamo rivolti agli avvocati».

La protesta

Anche la Chiesa ha voluto fare sua la protesta attraverso la presenza di don Antonio Mura direttore dell’ufficio diocesano di pastorale sociale. «Chi ha compiti di responsabilità nell'amministrare la cosa pubblica – afferma – non guardi le scrivanie dei propri uffici, ma orienti il proprio sguardo verso chi dolorosamente soffre». Alla manifestazione presente anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gigi Rubiu. Ha ricordato che «la Regione nel 2023 ha messo a disposizione delle risorse dedicate a questo problema. Nelle altre Asldella Sardegna si son fatti importanti passi avanti, qui no. È inaccettabile». Durante l’assemblea una delegazione è stata ricevuta da alcuni responsabili della Asl che si sono impegnati a chiedere alla direttrice Giuliana Campus la convocazione di un incontro. Soddisfazione da parte di Nicola Piras, organizzatore del sit-in insieme a Francesco Giganti: «Bene per l’incontro ottenuto e per la partecipazione qualificata all’assemblea. A breve ci saranno nuove iniziative».

