Calore e salute, rischi sotto esame 

La sindaca di Orosei fa appello ai concittadini per aderire al progetto pilota di adattamento ai cambiamenti climatici. Il Comune è vincitore di un finanziamento regionale per affrontare il rischio indotto dalle ondate di calore per la salute e il benessere della popolazione.

«Verranno esaminate - spiega Elisa Farris - le varie criticità relative alle ondate di calore in modo da fornire poi soluzioni pratiche; nel campo ad esempio della salute con la tutela dei soggetti fragili, dell’agricoltura, della pesca, di tutto l’ecosistema del territorio in particolare le aree marine e pinetate. Uno degli effetti del cambiamento climatico che possiamo toccare con mano è il grave attacco di Tomicus nelle nostre pinete e l’innalzamento delle acque lagunari. Auspico in un’attiva partecipazione».

