Calmedia e Solarussa, lotta per il primato  

A tre giornate dal termine continua il testa a testa in vetta al girone C del campionato di Terza Categoria: Calmedia Bosa e Solarussa 2012 si contendono la prima posizione a quota 58, alle loro spalle il Lunamatrona che dista appena 2 lunghezze. La Calmedia Bosa ha vinto ad Ales grazie alla rete di M. Canu, il Solarussa ha risposto con la perentoria vittoria tra le mura amiche contro in Sant’Anna (3-0 il risultato). L’inseguitrice Lunamatrona ha invece avuto la meglio, non senza fatica e patemi d’animo, nella sfida che la vedeva opposta al Nuradha 2021, la gara si è conclusa sul 2 a 4. Nel prossimo turno la Calmedia ospiterà l’Oratorio Terralba, il Solarussa farà visita a casa dell’Arcidano e il Lunamatrona se la vedrà in casa contro il Siamanna.

Cambia il vertice della classifica nel girone E dove ora ci sono tre squadre a condividere la prima posizione a quota 50: Sporting Paduledda, Tzaramonte e Atletico Sorso. Lo Tzaramonte ha infatti perso la sfida in casa dell’Atletico Sorso permettendo proprio agli ospiti di agganciare la vetta fino a quel momento occupata dallo Tzaramonte in solitaria. A loro si è poi unito lo Sporting Paduledda che ha liquidato la pratica La Ciaccia con un 1-4 a domicilio. Nel prossimo turno lo Sporting Paduledda ospiterà il Santa Lucia Sennori mentre l’Atletico Sorso farà visita al fanalino di coda 3 Stelle. Lo Tazamonte invece osserverà un turno di riposo.

I gruppi F e G

Qui la capolista FC Alghero, nonostante lo stop imposto dal calendario, resta salda in vetta dall’alto dei suoi 58 punti, al suo inseguimento resta lo Sporting Uri (56) che ha sconfitto il Centro Storico Sassari, terza forza del campionato, con un secco 2-0. Sconfitta dolorosa per il Centro Storico Sassari che, dopo un intero campionato di lotta per il vertice vede allontanarsi la prima posizione, ora il distacco dalla vetta è di 9 punti. Nel prossimo turno la testa della classifica potrebbe subire ulteriori scossoni: è infatti in programma la sfida tra le prime della classe FC Alghero e Sporting Uri, con spettatore d’eccezione proprio il Centro Storico Sassari impegnato invece conto Junior Ozierese.

A due giornate dal termine il Golfo Aranci è ancora padrone della prima posizione nel girone G, 52 i punti per i galluresi che hanno legittimato la propria leadership con la perentoria vittoria in casa del fanalino di coda Alà: la sfida si è chiusa sul 1-8. Vittoria anche per la diretta inseguitrice Tavolara, 4-2 in casa del Tre Monti. Impatta invece M.B. Orange che non va oltre il 2-2 in casa de La Tulese, risultato che affievolisce se non addirittura spegne definitivamente le speranze di M.B. Orange di raggiungere la promozione diretta. Nel prossimo turno le prime della classe Golfo Aranci e Tavolara saranno entrambe impegnate tra le mura amiche, rispettivamente contro Audax Padru e Atletico Tomi’s Oschiri.