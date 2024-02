«Calma Monastir, la stagione è lunga» 

Monastir. La capolista Monastir continua a vincere e convincere nel girone A di Promozione e vola sulle ali dell’entusiasmo. Il rotondo successo conquistato domenica scorsa a Guspini (4-0) ha consentito di mantenere intatto il vantaggio di nove punti sul Castiadas, secondo in classifica. La squadra di Angheleddu, pur priva del capocannoniere Mauro Ragatzu, ha messo in campo ancora una volta giocate di qualità ed evidenziato una certa concretezza in zona gol che ha aperto le porte alla seconda vittoria di fila.

Unica squadra ancora imbattuta e detentrice del primato di vittorie in campionato (14), può contare su un progetto solido che punta all’immediato ritorno in Eccellenza. Il direttore sportivo dei biancoblù, Matteo Zanda, predica comunque prudenza nonostante gli ottimi risultati ottenuti: «La stagione è molto lunga, c’è ancora tanto da fare. Le sensazioni sono ottime, a inizio stagione abbiamo costruito una squadra competitiva che potesse puntare al vertice. Siamo partiti da zero, costruendo uno staff e lavorando su una rosa di giocatori che ha trovato il giusto amalgama. Lo staff tecnico ha grandi meriti, sottolineo in particolare l’ottimo lavoro del mister che lavora ogni giorno con dedizione». Il mercato di riparazione ha visto l’arrivo di pedine che si stanno ritagliando un ruolo decisivo, tra cui l’attaccante Caboni e il difensore Porcu: «Abbiamo lavorato per puntellare la rosa. A breve si unirà alla squadra anche l’attaccante classe 2003 Alessio Cannizzaro», commenta Zanda.

