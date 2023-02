“Call my agent” Finalmente un adattamento made in Italy di gran qualità 

Sei nomi del cinema italiano (Cortellesi, Sorrentino, Favino, Guzzanti, De Angelis, Accorsi) per 6 divertentissime puntate, più Emanuela Fanelli che va e viene a incarnare l’attrice che nessuno vuole. “Call my agent” (Sky) è il remake della fortunata serie francese che nella trasposizione italiana, ad opera di Lisa Nur Sultan, non fa rimpiangere l’originale.

Grazie ai nomi già citati capaci di prendersi in giro come Pierfrancesco Favino incastrato nei suoi personaggi, Paola Cortellesi impigliata nella sua perfezione e Stefano Accorsi che vuole fare tutto. Così come è diventato subito virale il monologo di Paolo Sorrentino sulla scuola, ma ad acchiappare simpatie è anche Matilde De Angelis che non ha paura di “uscirne male” e Guzzanti che non deve lavorare per forza. Accanto a loro, alle loro ossessioni, una squadra di agenti sempre reperibili: Vittorio (Michele di Mauro), il socio egoista, Lea (Sara Drago), dal carattere durissimo, Gabriele (Maurizio Lastrico), il più insicuro, Elvira (Marzia Ubaldi), la più anziana e per questo disincantata. (gr. pi.)