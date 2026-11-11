Centinaia di bandiere in piazza Palazzo, davanti alla Prefettura a Cagliari, per lo sciopero nazionale dei call center proclamato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil. I lavoratori hanno incrociato le braccia per l’intera giornata, dopo mesi di richieste rimaste senza risposta.

Il quadro

I sindacati denunciano un settore «in piena emergenza»: calo dei volumi, delocalizzazioni, dumping contrattuale e introduzione dell'intelligenza artificiale senza regole adeguate, mettono a rischio migliaia di posti in Italia. Il quadro nazionale parla di una crisi senza precedenti.

Da giugno sono stati firmati accordi di ammortizzatori sociali per oltre 4.000 addetti. Konecta R e Callmat, circa 1.500 dipendenti tra Basilicata, Calabria e Sicilia, rischiano la chiusura. Entro fine anno sono attesi altri 1.500 esuberi tra Konecta Italia, comprese le sedi di Cagliari e Olbia, e System House, più ulteriori 5.000 dalle altre aziende del customer care.

Le cause

«Oggi la vertenza riguarda 40mila lavoratori in Italia e 2mila in Sardegna», ricorda Omar Marras, segretario generale aggiunto della Fistel Cisl Sardegna, parlando di lavoratori «definiti essenziali» durante l’emergenza Covid. Tre le cause: delocalizzazioni, gare al massimo ribasso e intelligenza artificiale senza governo. Per Alessandro Randaccio, segretario regionale della Slc Cgil, sono circa 12.000 i posti a rischio in Italia, 600 in Sardegna. «Il lavoro c'è, va solo ricostruito e riformulato», afferma. Il settore – aggiunge – è «sparpagliato come un mosaico» e fatica a fare massa critica, ma «non vale meno» di Ilva ed Electrolux. Marianna Stara, segreteria Uilfpc Sardegna, ha chiesto ammortizzatori specifici, riqualificazione e un maggiore senso di responsabilità sociale delle imprese.

In piazza anche il sindaco Massimo Zedda: «Dietro quel cavo c’era sempre una persona in carne e ossa. Bisogna intervenire in modo preventivo e il Comune lo sta già facendo». Mentre il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini ha sottolineato che si tratta di multinazionali che «scaricano i costi sulla ruota più debole» e ha assicurato che «il Consiglio regionale farà la sua parte».

La Regione

«In Sardegna parliamo di centinaia di posti di lavoro a rischio immediato tra i poli di Cagliari e Olbia: numeri enormi per il nostro tessuto socio-economico», sottolinea l’assessore all'Industria Emanuele Cani. «La Regione Sardegna farà la sua parte coordinandosi per mettere in campo tutti gli strumenti di sostegno disponibili. Chiederemo l'immediata convocazione di un tavolo di crisi di settore presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy», sottolinea anche l’assessora al Lavoro Desirè Manca.

Interviene la senatrice di FdI Antonella Zedda: «Cani confonde ruoli e tavoli: da ospite a padrone di casa è un attimo. Da settimane è stato convocato un tavolo sui call center dal Mimit e dal ministero del Lavoro, proprio perché il Governo è pienamente consapevole della portata della transizione che sta interessando il comparto. Occorre lavorare insieme per individuare risposte concrete, non cercare di fare sempre la Super Star».

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