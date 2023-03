Caligara: «Sento questa gara e voglio esserci» 

Si trova appena tre punti sotto il Cagliari, l’Ascoli, prossimo avversario dei rossoblù, che arriva alla Domus reduce da una sconfitta in casa (0-1) col Bari. Nonostante il ko, però, i bianconeri - peraltro in inferiorità numerica dal 42’ per il “rosso” di Falasco – hanno fatto una grande partita. L’Ascoli domina, crea tante occasioni ma raccoglie meno di quanto potrebbe. È successo col Bari, ma è capitato anche nelle gare precedenti e l’allenatore Breda ora mette testa all’impegno di venerdì e pretende di più dai suoi: «Portare a casa il risultato». È stato molto chiaro nel post sconfitta con i pugliesi. Intanto al “Picchio Village” è ripresa la preparazione. La squadra ieri ha disputato un test con la Primavera, mentre oggi si riprende alle 15.

Nota dolente

L’Ascoli ha un record in negativo, quello di aver preso ben 8 espulsioni in questa stagione e questo fatto ha gravato particolarmente su diverse partite, facendo perdere punti per strada ai marchigiani.

La rivalsa dell’ex

Tra i bianconeri c’è un ex giocatore del Cagliari che sta scalpitando in vista della partita di venerdì, Fabrizio Caligara. «Sarà una partita durissima e dobbiamo pensare solo a questo», ha tenuto a precisare il centrocampista. «Penso che sappiate quanto ci tenga a questa gara, da ex la sento molto», ha ammesso. «Per questo avevo paura di non poterci essere, dato che sono in diffida. Ma sono stato lucido sino alla fine e sono riuscito a non prendere l’ammonizione. Voglio giocare in quel campo». Mancherà, invece, lo squalificato Falasco, fermato per una giornata. Restano in diffida – oltre a Caligara – Quaranta, Forte, Eramo e Dionisi. La squadra inoltre ha preso un’ammenda di 4mila euro per il lancio da parte dei tifosi di due petardi e tre fumogeni in campo.