Calici in tonnara, l’anteprima a Santadi con lo chef Gai 

Calici in tonnara 2025 scalda i motori. La rassegna enogastronomica dell’associazione Crew nell’antica tonnara di Portoscuso avrà un’anteprima in un luogo iconico del vino sulcitano, la Cantina di Santadi. L’incontro dedicato al tema “Tonno rosso e carignano del Sulcis” è stato l’occasione per annunciare il primo chef selezionato per l’evento, Alberto Gai del ristorante portoscusese Sa Musciara citato nella Guida Michelin. Durante l’anteprima tutta l’attenzione si è focalizzata sul tonno rosso e il carignano del Sulcis, prodotti simbolo del territorio che Calici in Tonnara ha celebrato sin dalle prime edizioni. Lo chef Alberto Gai ha presentato il “tonno alla portoscusese”, ricetta tradizionale in cui si incontrano due eccellenze del Sulcis. L’evento in cantina è stato al centro di un video realizzato dall’associazione Crew con le testimonianze dello chef e del responsabile marketing della cantina di Santadi Leonardo Lai.

La nuova edizione di Calici in tonnara si svolgerà nella consueta location di Su Pranu a Portoscuso dal 4 al 6 luglio. L’obiettivo è ripetere e superare il grande successo dello scorso anno quando il cortile sul mare dell’antica tonnara ha ospitato 29 cantine con migliaia di presenze nei due giorni dell’evento.

