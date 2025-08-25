VaiOnline
San Vito
26 agosto 2025

Calici diversi: sei serate  tra vino, birra  e piatti tipici 

Sei serate dedicate al cannonau e alle birre artigianali sarde nel cuore di San Vito con “Calici Diversi”. Il via ieri sera nell’antica dimora campidanese Casa Cauli (via Nazionale 128) con le degustazioni di alcuni fra i migliori vini della cantina di Castiadas. Stasera Roberto Pisano (vice presidente Onas Italia) suggerirà quali vini abbinare ai prodotti barbaricini (in particolare Orgosolo, Desulo e Mamoiada).

Domani invece il sommelier Fabrizio Livretti guiderà i partecipanti alla scoperta di tre rossi prodotti nel paese simbolo della nuova enologia di qualità dell’Isola, Neoneli, accostati alle varie stagionature del Fiore Sardo prodotto in uno dei centri di qualità nell’arte casearia: Macomer. Sarà il carasau di Ovodda a deliziare il palato.

Da giovedì si passa alle birre artigianali. Venerdì spazio anche ad un sanvitese che si sta imponendo a livello nazionale: si chiama Francesco Pilia e presenterà tre birre da lui prodotte. Il gran finale si svolgerà sabato con un “salotto del gusto” e gli abbinamenti tra birre artigianali e prodotti ittici. Ingresso gratuito (ore 19). ( g. a. )

