Calici Diversi a Quartu: dal Cannonau alle birre artigianali 

Sarà Quartu Sant’Elena, a partire da domani, a ospitare nell'incantevole Chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari 4, dalle 19, la prima tappa di Calici Diversi frutto dell'unione delle mostre itineranti Cin Cin Cannonau e Sete da Luppoli, promosse dalle associazioni Botteghe in Piazza e Welcome Wine Sardinia e nate, ormai quattro anni fa. La mostra è gratuita ma per partecipare alle serate è necessaria la prenotazione al numero 338 9169211. Calici Diversi fa parte nel programma estivo di eventi “La luna sotto casa”.

Il via, dunque, domani sera con il primo salotto enogastronomico “Vi racconto il Cannonau”, Massimo Mascia, ideatore e curatore della mostra Cin Cin Cannonau, che introdurrà i partecipanti alla scoperta del Rosso sardo più famoso. La sua storia, le sue caratteristiche: come apprezzare al meglio il principe dei vini sardi, attraverso la degustazione di tre Cannonau della sottozona Capoferrato, selezionate tra le migliori etichette della Cantina di Castiadas.

si parla “Salumi e vini sardi d'alta quota” con Roberto Pisano, vice presidente Onas Italia. I protagonisti di questo secondo appuntamento saranno i vini provenienti dai Borghi alle pendici del Gennargentu e i salumi di due aziende sarde d’eccellenza desulesi.

Mercoledì ultima serata dedicata prevede un “Viaggio enogastronomico tra Barbagia e Marghine”, masterclass con la quale Fabrizio Livretti, sommelier professionista e relatore ai corsi Fis, guiderà i partecipanti alla scoperta dei Rossi di Neoneli.

Da giovedì spazio alle birre artigianali. Un mondo che la mostra itinerante Sete da Luppoli vuole far conoscere direttamente attraverso il racconto dei mastri birrai. I primi a svelare i segreti delle complesse produzioni brassicole saranno Francesco Loi e Michele Cinus del Birrificio Brew Bay di Quartu. Venerdì 11 degustazione guidata “Mastri birrai a confronto” con Fabio Ledda del Birrificio Terrantiga e Graziano Melis del Birrificio Scialandrone.

A chiudere questa prima tappa 2025, padrona di casa sarà la sommelier dell’Ais Simona Gulli, relatrice ed esperta di abbinamenti birra-cibo. Un salotto del gusto dal titolo “La birra incontra il mare”.

RIPRODUZIONE RISERVATA