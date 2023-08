Calici di Stelle brillano nel castello di Sanluri  

Mille calici e un castello per le stelle dell’enologia sarda. È la nuova edizione di Calici di Stelle, la manifestazione curata dalle Cantine del Movimento del turismo del vino della Sardegna in programma mercoledì 9 dalle 19 alle 24 a Sanluri. Quest’anno il Comune di Sanluri ha messo a disposizione gli spazi del Castello Medievale di Eleonora d’Arborea e le caratteristiche vie che lo circondano.

Le cantine

Nelle vie Sant’Anna e Nino Villa Santa ci sarà l’apertura dei banchi degustazione delle cantine Argiolas (Serdiana), Audarya (Serdiana), Antonella Corda (Serdiana), Azienda Fratelli Puddu (Oliena), Cantina Berritta (Dorgali), Cantina Li Duni (Badesi), Cantina Lilliu (Ussaramanna), Cantina Locci Zuddas, (Monserrato), Cantina Mesa (Sant'Anna Arresi), Cantina Nuraghe Antigori (Capoterra), Cantina Santa Maria La Palma (Alghero), Famiglia Demelas (Atzara), Ferruccio Deiana (Settimo San Pietro), Iolei Winery (Oliena), La Contralta (Loiri Porto San Paolo), Tenute Costadoria (Valledoria), Gibadda (Arbus), Su'entu (Sanluri), Surrau (Arzachena), Tenuta Olianas (Gergei), Tenute Olbios (Olbia).

Eventi e visite

Dalle 17 alle 24 sarà possibile fare le visite guidate del Castello. Nelle vie delle degustazioni dalle 19.30 gli spettacoli del Circo Mano a Mano con trampolieri e giocolieri. Sempre dalle 19.30 in Piazza Castello spazio al gusto con lo street food a cura di EAT's Calici di Stelle. Alle 20 nei giardini del Castello spazio all’approfondimento con “Viaggio nel mondo dei vitigni autoctoni sardi” con Gianni Lovicu (Agris) e Roberto Ripa (L’Unione Sarda). «Siamo alla quinta edizione regionale di Calici di Stelle, la mia prima da presidente del Movimento, per questo ci tenevo a portarla a Sanluri in uno spazio affascinante e ricco di storia come il Castello Medievale», ha dichiarato Valeria Pilloni alla guida di Su’entu e presidente del Movimento del Turismo del Vino Sardegna. Alberto Urpi sindaco di Sanluri: «La nostra amministrazione ritiene che la promozione della cultura enogastronomica sia una priorità, per questo motivo abbiamo offerto tutto il nostro supporto e sostegno affinché l’evento del 2023 possa diventare un’edizione da incorniciare» Grande spazio alla musica, con le selezioni viniliche, e alle 21.45 con il live dell’artista Pino D’Angiò.

