Calici di Stelle a Serdiana: tanto vino, musica e sapori 

Santa Maria di Sibiola è un gioiello. Qui tra antichissimi olivi, vigneti e campi fertili, la splendida chiesa medievale sarà un astro impareggiabile tra superbi “Calici di Stelle”. Tutto pronto per la grande kermesse promossa e organizzata dal Movimento del Turismo del vino della Sardegna. Il 7 agosto l’edizione regionale approda al Parco di Sibiola a Serdiana con numeri da record.

La festa

Il Comune ha messo a disposizione gli spazi del Parco dove primeggia la storica chiesetta voluta dai monaci benedettini di San Vittore di Marsiglia. All’appuntamento, che si preannuncia il più grande evento sardo dedicato al vino nel 2024, hanno aderito 29 cantine dell’Isola. L’inaugurazione è prevista per le 18.30, e alle 19 si parte con le degustazioni. Ecco le cantine: Alessandro Bocca (Dorgali), Agricola Sant'Andrè (S. Giovanni Suergiu), Antonella Corda (Serdiana), Argiolas (Serdiana), Contini (Cabras), Audarya (Serdiana), Berritta (Dorgali), Cantina Canu (Luogosante), Cantina di Dolianova (Dolianova), Cantina Lilliu (Ussaramanna), Cantina Nuraghe Antigori (Sarroch), Famiglia Demelas (Atzara), Ferruccio Deiana (Settimo), Gibadda (Arbus), Iolei (Oliena), Ledà (Alghero), Li Duni (Badesi), Mesa (Sant’Anna Arresi), Olianas (Gergei), Pala (Serdiana), Fratelli Puddu (Oliena), Quartomoro (Marrubiu), Su’entu (Sanluri), Surrau (Arzachena), Tenute Maestrale (Donori), Tenute Perda Rubia (Talana), Sella&Mosca (Alghero), Tenute Soletta (Codrongianos) e Vini Lotta (S. N. Arcidano).

Le visite

Sarà possibile fare le visite guidate della chiesa, e alle 19 l’incontro su Santa Maria di Sibiola, con Valeria Pilloni, presidente del Movimento del Turismo del Vino della Sardegna; Roberto Ibba, storico dell’Università di Cagliari e Nicolò Atzori, ricercatore dell’Università di Sassari. E poi la musica con Samba Social Club Cagliari. Dalle 19.30 street food a cura di EAT's Calici di Stelle con Salsamenteria (Cagliari), Is Paulis (Serdiana), La Mallicca (Cagliari), Old Square (Cagliari), Pasticceria Eden (Cagliari), Gelateria I Fenu (Cagliari) e Porta 1918 (Gonnosfanadiga – Cagliari). Alle 20 il live della band sarda Ratapignata. Dalle 22 il Dj set dei Super Animatori fino alla chiusura delle 24. «Siamo ormai alla sesta edizione regionale di Calici di Stelle, oggi riuniamo trentasette cantine in tutta l’Isola e di queste, ventinove saranno presenti a Serdiana. Il nostro obiettivo come associazione è quello di promuovere l’enoturismo e lo facciamo con Calici di Stelle e con iniziative come la guida “Vino e Sardegna” realizzata in collaborazione con Lonely Planet, la prima guida dell’enoturismo scaricabile online e gratuita», spiega la presidente Valeria Pilloni alla guida di Su’entu Agricola. Così anche Maurizio Cuccu sindaco di Serdiana: «Ringrazio il Movimento Turismo del Vino per aver scelto Serdiana come sede di Calici di Stelle 2024. Serdiana è il secondo paese in Sardegna per superficie viticola e in questo senso la manifestazione rappresenta un’occasione unica per valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze».

Città del Vino

In campo per Calici di Stelle anche i Comuni dell’associazione “Città del Vino”. Sennori ha fissato la kermesse venerdì 9 agosto; Sorso il 10, come Badesi e Terralba; raddoppia le date Sorgono, il 10 e l’11; Dorgali il 9 e Loceri il 24 agosto.

