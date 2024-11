“Calici d’autunno” propone le eccellenze del territorio 

“Calici d’autunno” con l’obiettivo di contribuire a far conoscere e valorizzare i prodotti della terra non solo di Sinnai ma anche del Parteolla e dei territori confinanti. L’appuntamento è per domenica alle 17 il in piazza Sant’Isidoro con i vini delle cantine Argiolas e Audarya di Serdiana, Deiana di Settimo San Pietro, delle cantine sociali di Dolianova e Quartu-Maracalagonis, del Maestrale di Donori, di Locci Zuddas di Monserrato. E ancora i formaggi del caseificio Cocco di Sinnai, l’oleificio Serreli di Sinnai, il mielificio Angioni di Sinnai, i salumi del Su Sirboni di Settimo, il pane dei panifici Atzeni, Asuni e delle Delizie paesane di Sinnai. Tutti avranno l’occasione di gustare questi prodotti.

L’iniziativa è dell’assessorato alle Attività produttive del Comune, in collaborazione con la Pro Loco e con il Masise: parte del ricavato dai ticket sarà devoluto in beneficenza.

«L’obiettivi di “Calici d’autunno” - ha spiegato l’assessore all’Agricoltura e attività produttive Maurizio Boassa - è promuovere le nostre eccellenze a livello territoriale. Credo sia questa la strada da seguire. Ringrazio tutte le aziende che hanno aderito alla manifestazione. Sarà una serata - ha aggiunto l’assessore Boassa - con assaggi all’insegna del buon gusto e anche al suono delle launeddas con la partecipazione dell’orchestra popolare sarda di Orlando Mascia».

Tra gli obiettivi, la predisposizione di programmi, progetti e azioni, finalizzate alla promozione del territorio, nelle sue eccellenze e nelle sue professionalità. Per Boassa, «questa è una sfida da vincere attraverso interventi di valorizzazione dei prodotti della terra, ma anche del patrimonio artistico, artigianale, ambientale, culturale e turistico, promuovendo ciò che esso di meglio offre». (r. s.)

