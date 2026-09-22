Calich, eliminati i rifiuti vicino al Ponte Romano

Le sponde del Calich tornano a splendere. Plastica, ferro, cartongesso e altri materiali abbandonati sono stati rimossi dall’area della banchina di via Laguna, nelle vicinanze del Ponte Romano di Fertilia. Un intervento di bonifica che restituisce decoro e sicurezza a uno spazio frequentato anche da bambini e famiglie, da tempo trasformato in una discarica abusiva. A far scattare l’operazione è stata la segnalazione della Fipsas, la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, che ha in concessione l’area e che qui organizza spesso iniziative per avvicinare i più piccoli alla pesca e al rispetto dell’ambiente. La richiesta è stata raccolta dal presidente della Commissione consiliare Ambiente, Christian Mulas, che si è attivato insieme all’assessore Raniero Selva. Le operazioni di pulizia sono state eseguite dall’Ufficio Ecologico e dal servizio Manutenzioni del Comune. «Dopo aver ricevuto la segnalazione mi sono attivato affinché il sito venisse liberato dai materiali abbandonati», spiega Mulas: «Era necessario intervenire per restituire decoro e sicurezza a un’area frequentata dai bambini e dalle loro famiglie». Il presidente della Commissione ringrazia i piccoli frequentatori della banchina, i genitori e i responsabili della Fipsas per aver richiamato l’attenzione su una situazione di degrado che si trascinava da tempo.

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