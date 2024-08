Cali di tensione e blackout: disagi in aeroporto 

Cali di tensione e blackout elettrici stanno creando disagi all’aeroporto di Elmas. Nonostante l’immediata accensione dei gruppi elettrogeni, non è stato possibile garantire ai tanti passeggeri in transito il normale servizio perché la quantità di corrente necessaria era superiore a quella che i generatori sono in grado di garantire.

I maggiori ritardi sono stati registrati nelle operazioni di riconsegna dei bagagli, con i rulli che hanno comunque lavorato, ma a ritmi più contenuti. Il problema – fanno sapere dalla società di gestione dello scalo cagliaritano – «non dipende da Sogaer bensì da alcuni disservizi della rete elettrica che non possiamo gestire».

Inevitabili le proteste dei passeggeri, numerosi in questo periodo di vacanze.

RIPRODUZIONE RISERVATA