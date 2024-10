Calhanoglu ai pm «Vedevo gli ultrà» 

«Vedevo gli ultrà, ma la società mi aveva detto di non farlo. Lo facevo per riconoscenza ma non ho mai ricevuto pressioni. E non ci sono andato a cena». Così Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ai pm che l’hanno sentito come testimone nell’inchiesta “Doppia curva” della Dda di Milano che il 30 settembre ha portato all’arresto di 19 ultrà di Inter e Milan decapitando i direttivi delle Curva Nord e Sud. Il nerazzurro è stato convocato quando già sono stati sentiti Simone Inzaghi (tecnico dell’Inter), Javier Zanetti (dirigente del club) e Davide Calabria (giocatore del Milan). Il turco, del quale in una intercettazione parlavano alcuni degli inquisiti sostenendo che sarebbero andati tutti in pizzeria, ha ammesso di essersi incontrato con i capi ultrà interisti Marco Ferdico (in carcere) e Antonio Bellocco (ucciso, faceva parte della ‘ndrangheta) negando però l’appuntamento serale. Un incontro seguito allo striscione di solidarietà che la Nord gli aveva dedicato dopo il terremoto in Turchia del febbraio 2023. In cambio il calciatore aveva donato alcune sue maglie alla Curva da destinare ai «bambini ricoverati». Non sapeva chi era Ballocco.

