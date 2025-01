Calenzano, nei tubi c’era benzina 

Firenze. Il punto da cui è scaturita l’esplosione del 9 dicembre 2024 nel deposito di carburanti Eni di Calenzano, che ha causato cinque morti, è esattamente quello in cui una squadra di operai della manutenzione stava operando e dentro le condotte smontate potrebbe essere rimasta della benzina. Emerge dalle ultime ricostruzioni della procura di Prato: secondo gli accertamenti i manutentori quella mattina erano al lavoro su una linea di rifornimento - una serie di tubi che corrono sopra le corsie di carico - tecnicamente considerata dismessa da anni. Invece la conduttura, in base a quanto risulta dai rilievi tecnici, avrebbe conservato residui di carburante o forse addirittura ne stava pompando ancora. Da lì si è generata la fuoriuscita di liquidi, mista a vapori infiammabili in atmosfera, che poi ha provocato il primo scoppio. La procura di Prato sta compiendo una serie di riscontri incrociando le immagini delle telecamere del deposito, i documenti e le testimonianze.

RIPRODUZIONE RISERVATA