Calenzano, i morti sono 5: «Segnalato il rischio» 

CALENZANO. È di cinque vittime il bilancio dell’esplosione avvenuta lunedì al deposito Eni di Calenzano, nei dintorni di Firenze. Ieri mattina sono riprese le ricerche e i corpi dei tre dispersi che ancora mancavano all’appello sono stati ritrovati nell’area delle pensiline di carico, l’area della deflagrazione.

L’allarme

Poco prima dell’incidente un operatore aveva dato l’allarme: un testimone ha parlato di liquido fuoriuscito da un’autocisterna. Pochi secondi dopo, il grande boato e l’incendio. Erano le 10.21 e 30 secondi. Nel deposito hanno trovato la morte Vincenzo Martinelli, 53 anni, autista di Napoli residente a Prato dal 1998; Carmelo Corso, autista 57enne di Catania che viveva a Calenzano; Davide Baronti, 49 anni, autista nato ad Angera (Novara) residente in Toscana. Ci sono poi due lavoratori lucani. Franco Cirielli, 50 anni, ex parà della “Folgore”, viveva con la compagna e due figli piccoli a Cirigliano, paese di 300 abitanti della collina materana. Gerardo Pepe, 45 anni, nato in Germania da genitori emigrati, viveva a Sasso di Castalda (Potenza).

L’onda d’urto

Sono state disposte le autopsie e serviranno gli esami del Dna per l’identificazione esatta dei corpi. Resta intanto la preoccupazione per le tre persone che sono state ricoverate ieri in codice rosso: in particolare, i due pazienti del centro grandi ustionati di Pisa, entrambi in condizioni molto gravi, e una terza persona che si trova in terapia subintensiva all’ospedale fiorentino di Careggi. Secondo quanto riferito, i due ricoverati a Pisa sono in condizioni gravi e sedati nel reparto di terapia intensiva con ustioni estese in varie parti del corpo. Il fortissimo scoppio li ha centrati in pieno procurando loro anche traumi e fratture perché entrambi sono stati scaraventati a distanza.

Pazienti allontanati

Né morti né feriti ma molta paura invece all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove ieri si è sviluppato un incendio, con una grossa fuoriuscita di fumo, dal vano sotterraneo lavanderia. Le fiamme sono state causate probabilmente dal surriscaldamento di un macchinario a catene che distribuisce i camici. Il fumo ha invaso i locali interrati ed è risalito in alcuni reparti dei piani sovrastanti. La direzione medica ha così disposto a scopo cautelativo l’allontanamento di 91 pazienti.

