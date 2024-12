Calendario del Giubileo, il Vaticano cancella l’evento Lgbt 

CITTÀ DEL VATICANO. Il Giubileo per la comunità Lgbt è stato rimosso dal calendario ufficiale dell’Anno Santo. L’appuntamento era fissato al 6 settembre ma al momento figurano altri due eventi e non quello della Tenda di Gionata, l’organizzazione che si occupa della pastorale delle persone omosessuali e transgender. «Mancavano delle informazioni, come il numero di partecipanti e il tipo di evento. Appena avremo queste informazioni, verrà reinserito», precisa l’ufficio stampa del Giubileo. D’altronde monsignor Rino Fisichella, il regista degli eventi dell’Anno Santo 2025, aveva commentato l’evento dicendo: «Tutti sono i benvenuti».

Ma l’associazione riferisce di non essere stata informata della cancellazione: «Non sappiamo nulla, nessuno ci ha dato una spiegazione», ha detto Innocenzo Pontillo, presidente della Tenda di Gionata, al portale “gay.it”. Il Vaticano in ogni caso prende le distanze dall’evento, spiegando che il Dicastero per l’Evangelizzazione è stato incaricato dell’organizzazione del Giubileo e, in particolare, dei 35 “grandi eventi” giubilari: «Tutti gli altri eventi e pellegrinaggi, di cui si dà notizia nel calendario giubilare generale, sono interamente sotto la responsabilità delle Diocesi e delle singole associazioni proponenti». Resta il fatto che la data del 6 settembre, se verrà reinserita nel calendario, resta divisiva, quantomeno agli occhi dell’ala più tradizionalista. Se il direttore di Jesus, don Vincenzo Vitale, aveva sottolineato nei giorni scorsi che «la Chiesa non può che chiedersi cosa fare per offrire loro un accompagnamento e portare speranza», il portale tradizionalista “messainlatino” aveva bollato l’evento come il Giubileo degli «effeminati».

