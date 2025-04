Calenda si astiene sul Def e attacca il Pd: «Siete qualunquisti» 

L'onda lunga del congresso di Azione fa venire il mal di mare al centrosinistra. Chiusa l'assise di partito, con una dichiarazione Carlo Calenda ha attaccato il Pd, i Cinquestelle e i “cespugli”, le altre forze progressiste del Campo largo. Non solo: in commissione Bilancio alla Camera, Azione si è astenuta sulla risoluzione di maggioranza sul Def, il Documento di economia e finanza.

Una posizione rivelatrice per Iv: «Astenersi su provvedimenti qualificanti è entrare nell'anticamera della maggioranza di governo», commenta il senatore vicepresidente dei renziani Enrico Borghi, memore della presenza della premier al congresso di Azione.

Se Calenda sembra imboccare la rotta che allontana dal centrosinistra, il M5s pare aver scelto la strada che porta nei quartieri frequentati dal Pd. Sabato i Cinquestelle saranno in piazza a Roma contro il piano di riarmo Ue. La segretaria Pd Elly Schlein non ha ancora fatto sapere se ci andrà. Giuseppe Conte ha provato a forzarla: la manifestazione è «aperta a tutti, quindi confido assolutamente che ci sia anche il Pd conle forze che ritengono questo piano di riarmo una prospettiva folle». Insomma, un modo anche per non far passare le iniziative del M5s solo come tentativi di mettere in difficoltà il Pd.

Venti forti, ma mare non sempre mosso, anche se la giornata si era aperta con i fulmini. «Pare chiaro che il Pd, con cespugli annessi e connessi, si stia allineando a Conte sul posizionamento internazionale dell'Italia», ha scritto Calenda sui social: «Chi crede che l'alternativa si costruisca su sul qualunquismo sbaglia, e insieme alla cultura riformista rottamerà anche quella di governo». Dopo l'astensione, i senatori di Azione non hanno firmato una mozione sul Def proposta da tutte le altre opposizioni. «Per Calenda - attacca Matteo Renzi - Meloni è una brava leader, per me una pessima influencer. Finalmente si capisce cosa divide Azione da Italia Viva: loro applaudono Meloni, noi no».

