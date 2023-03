Calenda riscopre la politica dei due forni:  «Quattro proposte a Governo e opposizione» 

Il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, rilancia. E punta tutto sui contenuti. Rivolgendosi sia alla maggioranza, sia alle opposizioni. Mentre il Pd forma la nuova squadra di Elly Schlein e il M5S continua ad alzare il tiro contro il governo, Calenda prova a sparigliare e ad accreditarsi sempre più come uomo del fare.

Così, quasi in contemporanea col voto dei capigruppo Dem, convoca una conferenza stampa per presentare, con tanto di PowerPoint, quattro proposte di legge: «Due per l'opposizione e due per la maggioranza». Perché dice di essere «preoccupato per un dibattito politico fatto solo di commenti», mentre «si perdono di vista le proposte politiche». La sua politica dei “due forni” parte dal salario minimo: 9 euro all'ora, compresi tredicesima, Tfr e il cosiddetto salario differito. All'opposizione, Calenda propone anche un intervento per azzerare le liste d'attesa nella sanità. Mentre i temi che sottopone alla maggioranza riguardano «il ripristino di Impresa 4.0 e la reintroduzione di Casa Italia».

