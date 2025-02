Calenda rieletto segretario: «Ora dobbiamo crescere» 

«Fare i congressi è un esercizio complicato ma necessario. Adesso al lavoro insieme per far crescere il partito». Sono le prime parole di Carlo Calenda, confermato segretario da un voto plebiscitario (85,8% di voti) nel congresso di Azione. Subito dopo i «complimenti non rituali a Giulia Pastorella per il risultato ottenuto con una battaglia congressuale coraggiosa», con il 14,2% dei consensi. Hanno partecipato al voto - fa sapere Azione - circa 13.700 iscritti. E dunque Calenda dice «grazie a tutti i militanti e candidati che si sono spesi».

Il primo atto

Poi, come primo atto dopo la rinnovata carica al vertice, nel giorno dell'anniversario della morte in carcere dell'oppositore russo Aleksej Navalny, Calenda gli rende simbolicamente omaggio insieme ad altri esponenti del centrosinistra, davanti al monumento commemorativo di Giacomo Matteotti a Roma. «A un anno dalla la morte di Aleksej Navalny noi siamo qui oggi per ricordarlo, perché il ricordo e la memoria sono l'unico antidoto alla tirannia. Lo facciamo depositando dei fiori sulla tomba di un altro martire della democrazia che è Giacomo Matteotti», dichiara solenne. «Io penso che quello che stiamo vedendo in questi giorni, con le dittature che si riaffacciano prepotentemente, deve coltivare in noi il ricordo e la memoria e anche l'onore delle persone che sono morte per difendere la democrazia nei loro Paesi», aggiunge Calenda, ribadendo che «il prossimo weekend» sarà «in Ucraina per ricordare coloro che stanno combattendo per tenere lontano dall'Europa un feroce dittatore. Possiamo essere infastiditi, colpiti da quello che stanno facendo gli ucraini, ma dobbiamo almeno onorarli». Congratulazioni a Calenda per la riconferma arrivano subito dalla sua contendente Pastorella. «Ora al lavoro tutti insieme in un partito dove il dialogo ritorni centrale. Abbiamo tante cose di cui parlare e da fare insieme!», scrive sui social la deputata, capogruppo al Consiglio comunale di Milano e vicepresidente di Azione.

