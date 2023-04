Calenda: partito unico? È finita 

Nella galassia dei partiti centristi, intanto, proseguono i tentativi di costruire una nuova casa dei moderati. «Purché sia nel recinto del centrodestra», specificano in molti dalle parti di Forza Italia e Noi Moderati. Che, nel frattempo, guardano «con divertimento» alla «scazzottata» tra Renzi e Calenda. Il presidente di Italia Viva e il segretario di Azione un’occasione per parlarsi l’hanno avuta ieri sui banchi del Senato. Seduti quasi accanto, non si sono rivolti parola. Poi, lasciando Palazzo Madama, la parola «fine» da Calenda: «Il partito non lo riusciremo a fare, perché Renzi vuole tenersi i soldi e Italia Viva». Un «naufragio», secondo il leader, aggravato dal «brutto spettacolo» degli attacchi personali. In serata, nello studio di “Otto e mezzo”, il requiem: «Escludo la possibilità di ripensamenti, c’è stato un logorio del rapporto di fiducia. Ieri avevamo l’ultima riunione per chiudere il documento. Eravamo tutti riuniti ma la Boschi dopo mezz’ora non arrivava e intanto uscivano sue agenzie in cui diceva che sono il peggio dell’universo. Quando è arrivata ha detto: “Io sono una parlamentare e posso dire quello che voglio”. Le ho risposto: “Figuriamoci, ma ci sono dati di fatto e chiacchiere da bar”. Il dato di fatto: ieri è stato presentato un documento a cui è stato detto di no. Fine». Renzi, che aveva già confermato la volontà di proseguire con la Leopolda del 2024, non risponde. Riunisce i suoi al Senato e dirama una nota: «Rispettiamo le decisioni di Azione, ma gli argomenti utilizzati appaiono alibi». Dalle parti di Azione, il motivo politico dello strappo sembra chiaro. «Hai provato a darci una fregatura», sintetizza Calenda rivolgendosi a Renzi. Il timore, spiegato da alcuni, era che all’indomani di un eventuale tonfo del partito unico alle europee, l’ex premier avrebbe messo in discussione la leadership di Calenda. Da qui l’intenzione di accelerare.

Per Italia Viva a chiudere i giochi sarebbe stata la «scelta unilaterale» dell’ex ministro: «Un clamoroso autogol». Eppure, nelle «poche ore di recupero» concesse da Calenda a Renzi, c’era ancora qualcuno che sperava di chiudere in pareggio. Invece la zuffa è andata avanti a colpi di tweet e dichiarazioni. Ora, negli spogliatoi, entrambe le squadre provano a salvare la tenuta dei gruppi parlamentari. E c’è già chi comincia a parlare di un lavorio in corso per formarne di autonomi.

Dovevano essere i tempi supplementari per evitare la disfatta in extremis. Sono stati usati tutti per una rissa senza esclusione di colpi. «La partita è finita», ha chiuso Carlo Calenda. Azione e Italia Viva abbandonano il campo del partito unico con amarezza e più di qualche ferita.

«Scelta di Carlo»

«Matteo voleva fregarci»

«Chiamate Arcore»

Guardando al futuro, il deputato di Azione Matteo Richetti non esclude che Renzi aspiri a «raccogliere il testimone di quello che ha rappresentato Berlusconi». Sospetto che trova conferma in qualche segmento di Forza Italia, che, ad esempio, guarda con «molta curiosità» al tandem Renzi-Ruggieri. Coinvolgere un forzista «di spessore» alla guida del Riformista è visto «da tanti come un progetto di notevole interesse politico». Renzi erede del Cavaliere? «Di certo ora si è sganciato dalla sinistra, ma bisognerebbe chiamare Arcore per la conferma», si scherza in Transatlantico.

Il rebus dei gruppi

In Noi Moderati si avverte forte la necessità di lavorare a un pilastro moderato, purché sia nel «perimetro» del centrodestra. E Renzi «avrebbe qualche problema a trascinare personalità come Giachetti o Bellanova». Ma il raggruppamento liberale mai nato, prima di muoversi al centro, dovrà risolvere la questione dei gruppi al Senato e alla Camera. Nei corridoi di Palazzo Madama circola voce che due o tre senatori di FI siano disposti a rafforzare il gruppo dei renziani. Sarebbero sufficienti a sfondare la soglia dei 6 componenti per un nuovo gruppo. Situazione più complessa alla Camera, dove Azione conta 12 deputati, contro i 9 di Iv. Ma entrambi dovrebbero chiedere la deroga all’Ufficio di presidenza.

