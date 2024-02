Calenda lancia Soru: «È l’unico candidato scelto nell’Isola» 

Da Roma con furore. Il leader di Azione Carlo Calenda conferma il carattere fumantino, e la spontaneità tutta capitolina, nell'incontro di ieri a Sassari, nell'Hotel Grazia Deledda, per sostenere il candidato della coalizione sarda del centrosinistra Renato Soru. «Se continuiamo a votare sulla base dell'appartenenza politica - attacca l'ex ministro dello Sviluppo economico affiancato dal presidente di +Europa Federico Pizzarotti e dal patron di Tiscali – otterremo il nulla». Nel mirino mette gli steccati ideologici superati, sembrerebbe, dalla storia. «Per la paura di fascismo e comunismo abbiamo paralizzato i neuroni. Votiamo destra e sinistra a prescindere, e ci va bene tutto, anche un cavallo».

Attacco a tutto campo

L'irruenza di Calenda investe gli oppositori politici e propugna la causa Soru partendo da lontano. «Bisogna finirla di votare chi va di moda». Inevitabile un confronto con Paolo Truzzu, candidato del centrodestra sospinto dai venti favorevoli a Fratelli d'Italia e alla sua front-woman Giorgia Meloni. «Ma è quartultimo nel gradimento dei sindaci a livello nazionale!», esclama il segretario di Azione. Che poi fa calare l’accetta sulla Todde, aspirante governatrice per il campo largo a sinistra, sul presidente dei Cinquestelle Giuseppe Conte e soprattutto sul Pd. «Soru è stato responsabile chiedendo a tutti di fare un passo indietro. Ma i 5S si sono rifiutati e il Partito democratico gli è andato dietro perché ormai la sinistra la guida Conte ed è disdicevole». Scatta l'applauso, che si ripete quando l'ex governatore affila la lingua: «Secondo me la Todde alla Sardegna non vuole bene, altrimenti avrebbe accettato le primarie». Calenda tesse allora le lodi del creatore di Progetto Sardegna. «È la persona più capace, che sa far accadere le cose. L'unico che viene dall'Isola, gli altri sono stati decisi sulla base di incroci romani». «Sa gestire e amministrare mentre», aggiunge affondando il colpo: «Molti politici hanno in questo senso capacità pari a zero».

I numeri

D'altronde bisogna far tornare i conti soprattutto su sanità, scuola, salari, settori dove, stigmatizza il politico romano, si è investito di meno. «In Sardegna avete il tasso d'abbandono scolastico di due punti superiore a quello nazionale, già indietro di dieci rispetto a quello di altri Paesi europei». È uno dei numeri esposti nell'incontro con la stampa, come quello dei 5 miliardi elargiti agli Elkann per la Fiat, su cui aveva lanciato l'allarme, o i 150 miliardi dati per i bonus edilizi. «A me non sembra una politica di sinistra consentire a chi è ricco di rifarsi la casa gratis». Le mani tornano ad applaudire così come per l'invito alla consultazione. «Il crollo dell'affluenza sta uccidendo la democrazia più di Salvini o Meloni». Al voto dunque, e per Calenda è meglio Soru.

L’incontro nuorese

Gli stessi concetti sono stati ribaditi nel pomeriggio a Nuoro dove ha inaugurato la nuova sede del partito, in via Trieste. «Soru – ha ribadito – è il più preparato. Inoltre, da una parte abbiamo il sindaco di Cagliari che è considerato dai suoi cittadini tra i peggiori sindaci d’Italia; dall’altra, invece, c’è la candidata del Movimento 5 Stelle che è contro lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro, per l’assistenza. La Sardegna ha bisogno d’altro».

