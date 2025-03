Calenda: il M5S va cancellato 

Roma. È un Calenda picconatore quello che al congresso di Azione va giù pesantissimo sul campo largo: non è possibile starci, è l’assioma, se c’è anche il M5S. «L’unico modo per averci a che fare - scandisce tra gli applausi - è cancellarlo». Parole dure e definitive alle quali Giuseppe Conte replica dalla Calabria, dove i pentastellati manifestano contro il «furto di democrazia» ai danni della parlamentare Elisa Scutellà, privata del seggio alla Camera in favore dell’azzurro Andrea Gentile. A «Meloni, Crosetto, Calenda» arriva la richiesta di Conte: «Continuate pure, sono medaglie». E poi: Calenda «si finge liberale a giorni alterni: per lui il M5S andrebbe cancellato. Che cultura politica è mai questa? Immaginatelo al governo intento a cancellare il M5S e i cittadini che la pensano come noi. Rispetto per chi è contrario al riarmo, Carlo, anche se hai l’elmetto da tre anni».

L’aggressività del leader di Azione non piace al Pd, che al congresso non è rappresentato da Elly Schlein: c’è il capogruppo in Senato, Francesco Boccia, che invita Calenda a non scegliere la via della «testimonianza» ma quella della costruzione dell’alternativa. E non ci si arriva «cancellando altre forze politiche, ma mettendo insieme i punti che ci uniscono che sono molti più di quelli che ci dividono». Altrimenti al governo restano i leader del centrodestra, che oggi ci sono «perché nel 2022 ci siamo divisi». Poi intervengono Raffaele Fitto, Guido Crosetto e Maurizio Lupi, Giovanni Donzelli siede in platea accanto ad Elena Bonetti. Nelle stesse ore Matteo Renzi è in tour in Sicilia per la presentazione del suo libro contro Giorgia Meloni, “L’Influencer”. Ma Renzi, lo punge a distanza Calenda, «ha fatto una scelta, quella di stare con il campo largo e prima ancora quella di votare La Russa. È una scelta politica». Quanto al resto del campo largo, al congresso si vede Riccardo Magi, leader di +Europa, che replica a Meloni: «Se non vogliamo che sia un dialogo domenicale, il dialogo si fa nelle Aule parlamentari sui singoli provvedimenti. E invece vediamo una maggioranza tetragona che nel 99% dei casi non prende nemmeno la parola. Il Parlamento non esiste più». Non c’è Avs, che con Angelo Bonelli esprimerà «stupore» per la calorosa accoglienza dei calendiani a Meloni.

RIPRODUZIONE RISERVATA