Calenda dà l’ultimo strappo al Terzo polo «Con Renzi escludo anche la federazione» 

«La federazione con Italia Viva è stata sciolta e non verrà ricostituita. Sono venuti meno i presupposti di fiducia dopo le azioni di Renzi e Boschi di questi mesi». In poche righe, diffuse dopo pranzo, il partito di Carlo Calenda dice la parola fine anche all'ipotesi di una federazione, troncando sul nascere ogni confronto su una prospettiva che stava raccogliendo qualche consenso tra i “pontieri” al lavoro per ricucire.

Per una ripresa del dialogo s'erano spesi in tanti, per prima Mara Carfagna, presidente di Azione, che aveva ipotizzato «una coalizione di centro» senza escludere Renzi. Sulla stessa linea Mariastella Gelmini, vicesegretaria e portavoce di Azione, e Osvaldo Napoli. Poi però è arrivata la bocciatura senza mezzi termini di Calenda, che rilancia in questa fase il ruolo autonomo del suo partito: «Il progetto di Azione - trapela dal suo staff - va avanti con l'obiettivo di costruire un polo riformista, liberale e popolare con chi seriamente e lealmente ci vorrà lavorare».

