Calenda ammette il flop del Terzo Polo: «Mai in partita neanche col Campo largo» 

Fallisce l’impresa del Terzo polo, che non spicca nelle regionali in Lombardia e Lazio nè ruba voti a Pd e Cinquestelle. Flop, in particolare, di Letizia Moratti, che si ferma al 9% e infrange il sogno di vincere da sola contro il suo ex presidente, Attilio Fontana, confermato largamente al Pirellone.

Ma se Matteo Renzi tace, Carlo Calenda è impietoso nel mea culpa. «La scelta degli elettori è stata chiara e inequivocabile: vince la destra ovunque», analizza il leader di Azione, che ammette: «Il centro e la sinistra non sono mai stati in partita, neanche se uniti, neanche nell'ipotetico formato del campo largo».

Per la lista, nata cinque mesi fa dalla “strana coppia” Calenda-Renzi che alle Politiche aveva sfiorato l'8%, è il debutto alle Amministrative. Sul Terzo Polo, come su tutti, si abbatte la scure dell'astensionismo record, ma va comunque male indipendentemente dalle scelte di campo fatte: sia con Moratti solitaria al nord sia dove c'è l'unica alleanza con il Pd, nel Lazio, a sostegno di Alessio D'Amato.

