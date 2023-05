Calenda: alla conquista del centro senza Renzi L’idea del partito unico con Italia viva è fallita 

Rimettere insieme i pezzi della “maggioranza Ursula” sfruttando lo spazio lasciato al centro dai grandi partiti europei. Carlo Calenda, ospite del forum Ansa, anticipa l a sfida di Azione alle Europee del 2024. L’idea che possa essere condivisa con Matteo Renzi è lontanissima: «Noi andiamo avanti a costruire un’area che sia contemporaneamente liberal-democratica e popolare, cosa farà Italia Viva dovete chiederlo a Renzi». Le scorie dello scontro restano: «Il progetto della costruzione di un partito unico è fallito. Se chiedete a me quale sia la prospettiva che Renzi vuole dare a Iv io non vi posso rispondere. Posso rispondere su quale sia la mia prospettiva, che è andare avanti esattamente con lo stesso lavoro che avevamo iniziato con Italia Viva». E poi: «Per me è inspiegabile» quanto è accaduto «tranne che per il fatto che Matteo voleva legittimamente tenersi le mani libere». Eppure è in atto una bipolarizzazione che allarga lo spazio per i liberali: «Il Ppe sta slittando a destra, ci sono tentativi di fare accordi con Ecr, che è il gruppo della Meloni. Mentre i Socialisti stanno slittando a sinistra, soprattutto sui temi ambientali. Noi cercheremo in tutti i modi di portare avanti una politica che rimetta assieme il gruppo dei Popolari con quello dei Socialisti».

