Calenda a Portovesme attacca la Regione 

Carlo Calenda, leader di Azione, ieri era a Portovesme. Prima alla Sider Alloys, dove ha ricevuto in dono un lingotto di alluminio come simbolo della ripresa dell’attività, poi all’Eurallumina dove ha attaccato la Regione: «Bloccando l’arrivo della gasiera, il presidente Solinas mette a rischio licenziamento i lavoratori, interesserò Giorgia Meloni della vicenda». La replica del presidente della Regione: «Quando guidava il Mise, promise a vuoto di far ripartire il polo industriale». Continua l’attesa alla Portovesme srl.

