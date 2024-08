Cale, una tassa che non c’è 

Una cooperativa che noleggia gommoni a Cala Gonone annuncia una fantomatica tassa ambientale (tre euro) da pagare per l’approdo nelle cale del Golfo di Orosei, all’insaputa dei sindaci di Dorgali e Baunei che cadono dalle nuvole. E sono costretti a una mattinata frenetica di verifiche. Alla fine Angela Testone sentenzierà: «Errore di comunicazione». Improvvido.

Chiarezza

I contributi (non tasse) da pagare per chi arriva nelle cale restano quelli noti. Oltre ai biglietti di navigazione richiesti dai diversi operatori marittimi che fanno le tratte verso questi angoli paradisiaci, i visitatori sono chiamati a versare un contributo di 1 euro obbligatorio per compensare i canoni che il comune di Dorgali versa al demanio per la concessione del pontile di Cala Luna e di 1 altro euro per coloro che utilizzano l’attracco di Cala Mariolu che va invece al comune di Baunei. Due giorni fa a scombussolare questo quadro già ben definito è stata una mail inviata da una cooperativa di noleggiatori di Cala Gonone a tutte le agenzie intermediarie e alle varie strutture ricettive del territorio in cui veniva annunciata ai passeggeri la tassa ambientale per il Golfo di Orosei da versare obbligatoriamente in contanti al momento del check-in nei box Office del porto di Cala Gonone, pari a 3 euro a persona. Una novità che a molti non è passata inosservata e che dopo un tam tam di passaggi di bocca in bocca è rimbalzata nel palazzo civico di Dorgali facendo sobbalzare sulle poltrone gli amministratori locali.

Gli amministratori

«Non sappiamo nulla di questa vicenda - è stato il primo commento della sindaca Angela Testone - non esiste alcuna tassa ambientale in vigore nel nostro comune, anche perché sarebbe illegittima». Anche dal comune di Baunei il sindaco Stefano Monni ha negato che fosse stato istituito un ulteriore balzello. Dopo una breve indagine avviata da entrambi i fronti comunali il giallo è stato in parte risolto. «Noi chiediamo un contributo fisso di un euro per l’utilizzo del pontile di Cala Mariolu - ha dichiarato il primo cittadino di Baunei - poi chiediamo dei contributi ma solo su base volontaria per far fronte alle spese di numerosi servizi che mettiamo a disposizione dei bagnanti». Stessa spiegazione è arrivata anche dalla sindaca di Dorgali per quanto concerne solo l'attracco di Cala Luna. Affermazioni che però stridono con il contenuto informativo della mail divulgata dall’operatore marittimo di Cala Gonone. «Si è trattato un un errore di comunicazione - ha concluso la sindaca di Dorgali Angela Testone - abbiamo già contattato i funzionari della cooperativa in questione chiedendogli spiegazioni sulla divulgazione di questa informazione palesemente ingiustificata e inappropriata nell’utilizzo dei termini è un’immediata correzione del contenuto».

Nessuna tassa ambientale dunque è dovuta. In vigore soltanto i contributi richiesti dai Comuni e ovviamente il numero chiuso nelle spiagge che rischiano l’assedio quotidiano.