Cale, il Tar dà ragione a Baunei 

Rimarrà in vigore il nuovo sistema di prenotazione online per l’accesso alle spiagge, con tanto di QR Code e con annesso obolo supplementare di 2 euro per ogni arenile, approntato per questa stagione dal Comune di Baunei e che presto sarà operativo a tutti gli effetti. È uscito indenne mercoledì dalla richiesta di sospensiva inoltrata al Tar dal Comune di Dorgali due settimane fa. All’origine della richiesta di sospensiva il fatto che Baunei ha inserito nel sistema 450 posti prenotabili per Cala Luna, la metà del numero chiuso previsto per l’arenile nel quale i due comuni confinano.

«Nell’udienza del 30 luglio la difesa del Comune di Dorgali, che aveva impugnato le nostre delibere di Giunta e Consiglio con le quali abbiamo disciplinato il sistema di prenotazione online delle nostre spiagge, ha rinunciato all’istanza di sospensiva – spiega il sindaco di Baunei Stefano Monni - dopo che il Presidente del Tar ha rilevato che, alla luce delle nostre difese, non vi fossero i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta». Il presidente del Tar ha comunque disposto che l’udienza di merito si terrà il 16 gennaio 2026, «invitando informalmente le parti – precisano a Baunei - a trovare un accordo per la concorde gestione dell’arenile di Cala Luna in vista della prossima stagione estiva».

L’ennesima puntata dell’interminabile telenovela che ogni estate vede Baunei e Dorgali litigare per la gestione di Cala Luna, stavolta incentrata su questioni di legittimità delle delibere firmate dalla Giunta cdi Baunei, fa registrare così un passo avanti nell’attuazione del rivoluzionario metodo di prenotazione online elaborato a Baunei nei mesi scorsi sulla base delle indicazioni pervenute dalla Regione con una delibera del 19 marzo 2025, dedicata alle misure di conservazione da attivare nei Sic.

«La delibera regionale spiega che per Cala Luna i comuni di Baunei e di Dorgali garantiranno il rispetto del carico antropico ai fini di una gestione sostenibile e ottimale dell'habitat attraverso l'implementazione di un sistema condiviso di prenotazione degli accessi – rimarca Monni, senza facili trionfalismi – e l’esito del giudizio cautelare ha quindi riconosciuto la bontà del sistema di prenotazione, richiesto dalla Regione e disciplinato dai nostri atti che, allo stato attuale, sono pienamente validi, efficaci e improntati a valori pienamente compatibili con l’esercizio delle attività economiche». Quanto ai 450 posti prenotabili per Cala Luna con la app del Comune di Baunei, Monni conferma «disponibilità ad implementare insieme al comune di Dorgali un sistema di prenotazione unitario, condiviso e compartecipato, che regoli gli accessi e i servizi a Cala Luna e nell’attesa di questo, per la presente stagione, ci impegniamo a continuare a fornire i servizi di assistenza e vigilanza senza richiedere alcun contributo ai fruitori di Cala Luna, da ovunque provengano».

