La Sardegna è una fornace. Anche ieri superati da più parti i 40 gradi, ma la morsa di caldo opprimente non concede tregua. Oggi e domani allerta arancione, con un aumento delle temperature nel Cagliaritano. Le prospettive non sono buone, anche perché si passerà da un anticiclone all’altro, da Cerbero a Caronte, persino più rovente. Ecco come si difendono i sardi.

