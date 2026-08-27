SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Carbonia.
28 agosto 2026 alle 00:33

Caldo torrido in biblioteca, al via i lavori di ristrutturazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Queste giornate torride in cui la biblioteca comunale è equiparabile a un forno, potrebbero essere un ricordo: sono iniziati, infatti, i lavori per una complessiva riqualificazione dell'edificio sorto una quarantina di anni fa nel cuore del parco della villa Sulcis e da allora biblioteca comunale con migliaia di accessi l'anno e una molteplicità di iniziative a respiro provinciale. Ma la biblioteca, su due piani, bella e avveniristica, benché relativamente nuova, ha carenze strutturali che la rendono una fornace già dalla tarda primavera, un colabrodo con continue infiltrazioni in inverno nelle giornate piovose. Il Comune di recente ha vinto un bando per la Coesione territoriale, ha indetto l'appalto, lo ha aggiudicato e le attività sono già iniziate sebbene in questi giorni di caldo rovente registrino ovviamente un ritmo ridotto. «Ci saranno interventi straordinari sulla copertura - analizza l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - volti a risolvere in maniera definitiva i problemi, un nuovo sistema di copertura, la sostituzione del lucernario, degli attuali infissi al piano terra ma con la possibilità di intervenire anche al primo piano e impianti di trattamento dell'aria: un'opera insomma radicale». I lavori potrebbero finire entro l'anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Clima rovente.

Ad Alghero chiudono le grotte

Caterina Fiori
L’indagine

Rottami di un caccia caduto 50 anni fa

Il pilota planò a motori spenti sino al mare evitando di schiantarsi su Sarroch 
Francesco Pinna
Il dolore

«È un guerriero» Domenico vive nel cuore di mamma

A La Caletta la madre del piccolo morto per un trapianto sbagliato 
Gianfranco Locci
Il caso

Ranucci in bilico, redazione divisa

La Rai lima la proposta di ricollocamento. Un interno alla guida di Report 
L’inchiesta

Morta impiccata, un amico indagato per omicidio

«La notte prima di uccidersi Noemi mi mostrò una corda ma non le credetti» 