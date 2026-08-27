Caldo torrido in biblioteca, al via i lavori di ristrutturazione 

Queste giornate torride in cui la biblioteca comunale è equiparabile a un forno, potrebbero essere un ricordo: sono iniziati, infatti, i lavori per una complessiva riqualificazione dell'edificio sorto una quarantina di anni fa nel cuore del parco della villa Sulcis e da allora biblioteca comunale con migliaia di accessi l'anno e una molteplicità di iniziative a respiro provinciale. Ma la biblioteca, su due piani, bella e avveniristica, benché relativamente nuova, ha carenze strutturali che la rendono una fornace già dalla tarda primavera, un colabrodo con continue infiltrazioni in inverno nelle giornate piovose. Il Comune di recente ha vinto un bando per la Coesione territoriale, ha indetto l'appalto, lo ha aggiudicato e le attività sono già iniziate sebbene in questi giorni di caldo rovente registrino ovviamente un ritmo ridotto. «Ci saranno interventi straordinari sulla copertura - analizza l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - volti a risolvere in maniera definitiva i problemi, un nuovo sistema di copertura, la sostituzione del lucernario, degli attuali infissi al piano terra ma con la possibilità di intervenire anche al primo piano e impianti di trattamento dell'aria: un'opera insomma radicale». I lavori potrebbero finire entro l'anno.

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