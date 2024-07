Caldo torrido e niente acqua 

Fine settimana da incubo a Ottana. Il paese più caldo della Sardegna da oltre quattro giorni è senz'acqua, le attività e il Museo Arti e tradizioni (Mat) hanno abbassato le serrande. La rabbia dei cittadini e del sindaco è verso Abbanoa che non dialogherebbe con i diretti interessati in ostaggio nel bel mezzo di un'allerta meteo. «Le attività commerciali hanno chiuso: non poteva essere diversamente dato che le temperature arrivano a 45 gradi e siamo all'asciutto - commenta infuriato il primo cittadino Franco Saba -. Siamo all'assurdo. Non si può rimanere giorni interi senz'acqua perché non si riesce a riparare una rottura di una tubazione. Troppo comodo sparire nei fine settimana e lasciare un'intera comunità in mezzo al disagio più totale. Il tutto poi ricade nei confronti del Comune, quando in realtà qui si parla di disorganizzazione da parte dell'ente gestore». Saba è pronto a chiedere i danni: «Vorrei capire chi pagherà i danni alle attività commerciali per il disagio causato. Sabato abbiamo dovuto litigare per avere l'autobotte qualche ora in più e ieri l'abbiamo avuta solo per quattro ore. Non solo, le uniche informazioni arrivavano dai poveri fontanieri che da giorni lavorano senza sosta. Nessun tecnico o responsabile ci aggiorna sull'andamento dei lavori». Da Abbanoa una risposta laconica: «Abbiamo quattro squadre operative nel distretto di Nuoro. Sono tutte al lavoro anche oggi (ieri ndr). Le forti escursioni termiche sollecitano le condotte e generano rotture».

Orani

Anche nella vicina Orani ci sono una decina di perdite nelle vie del paese. Gli operai di Abbanoa erano già intervenuti su tutte, ma il problema non è stato risolto, In questo caso, però, l'erogazione non è mai mancata, anche se l'intervento nella condotta adduttrice appare più necessario che mai.

Nuoro

A Nuoro, invece, le condizioni migliorano di poco, anche se una grave perdita in via Sulis (nel rione di San Pietro) è stata al centro delle polemiche da parte dei cittadini. E poi il Monte Ortobene, che vive il suo anno peggiore per l'assenza del bene primario. Nei giorni scorsi i residenti e le attività hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri. Da Abbanoa in questo caso commentano: «La condotta è quella che Govossai ci ha lasciato in eredità. I residenti avrebbero dovuto fare pressione in Regione per ottenere il finanziamento e rifare la rete, invece che denunciare l'unico ente che lavora sul campo. Chi decide dove e quanto investire è il Comitato istituzionale d'ambito dove siedono i rappresentanti di Regione e Comuni. Abbanoa esegue». Intanto in città proseguono anche i collegamenti delle nuove reti idriche.

RIPRODUZIONE RISERVATA