Caldo torrido e afa, turiste cercano refrigerio immergendosi nella fontana del Tribunale  

Con i piedi e le gambe immerse nell’acqua sino alle ginocchia, alcune turiste hanno combattuto l’afa dei giorni scorsi grazie all’acqua fresca della fontana di piazza Repubblica. È accaduto poco prima di Ferragosto, quando la canicola si è fatta sentire in modo più intenso in tutta la città con temperature oltre i 40 gradi.

Con l’arrivo delle ondate di calore più torride che hanno trasformato il capoluogo in una piccola fornace, le poche fontanelle pubbliche e le grandi fontane ancora in funzione hanno assunto un ruolo centrale per aiutare chi – per vacanza o necessità – si trovava in giro per la città nelle ore più afose. Vari dipendenti del Palazzo di Giustizia hanno così potuto notare la presenza di alcuni frequentatori dello spazio davanti al Tribunale che, tolte le scarpe, hanno scelto di immergere le gambe nell’acqua delle due grandi vasche, così da smorzare un po’ il caldo intenso di quei giorni. Alzatesi dalle panchine, alcune donne si sono sedute sul muretto e sono rimaste con i piedi in acqua, utilizzando gli zampilli per bagnarsi i capelli e salvarsi dal rischio di un’insolazione.

