Caldo soffocante al mercato civico 

«La gente preferisce andare a fare la spesa dove c’è il fresco», sono le parole di Flavio Masala che gestisce una bancarella di ortofrutta al mercato civico di Carbonia: come tutti i suoi colleghi e i tanti clienti patisce il malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione della struttura commerciale al centro della città.

L’impianto

«Ci sono due pompe - prosegue Masala – di cui una da tempo è inutilizzata. L’altra, non so perché, da giorni non sta funzionando. Non si può lavorare in queste condizioni, sempre e solo promesse, non stiamo chiedendo miracoli, ci sono pochi soldi ma almeno gli interventi essenziali vanno fatti». la protesta, in questi giorni di gran caldo, dilaga e c’è anche chi si è dovuto arrangiare portandosi un ventilatore da casa come ha fatto Alessandra Sabiu: «Purtroppo il ventilatore non basta, – dice la donna – i clienti si lamentano del caldo, poi si sente di continuo questo ronzio che arriva dalle bocchette dell’aria in cui dovrebbe uscire i fresco, e nei giorni scorsi si sentiva un forte odore di bruciato. Abbiamo provato a segnalare all’amministrazione ma non abbiamo ricevuto risposta. Purtroppo non possiamo lavorare in queste condizioni, con il rischio che venga danneggiata anche la merce».

Il Comune

Della questione è stato avvisato anche l’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti: «Purtroppo sappiamo che un impianto è guasto da tempo - dice - l’altro, purtroppo, con il caldo di questi giorni va in sofferenza e non riesce a soddisfare l’intera struttura, servirebbe un importante intervento strutturale». Questa risposta l’avevano già ricevuta i commercianti come fa sapere Irene Pagoto: «Dire che con questo caldo l’impianto non riesce a rinfrescare adeguatamente, non la riteniamo una giustificazione valida, – dice – visto che anche gli scorsi anni ha fatto questo caldo, purtroppo adesso stiamo lavorando in condizioni assurde, stessa cosa per i clienti che preferiscono andare da altre parti e si lamentano costantemente». Dello stesso parere Paolo Selis: «Siamo oltre 10 giorni in queste condizioni con temperature vicine ai 40 gradi, – afferma – abbiamo segnalato il problema, ma dovrebbero vivere la nostra condizione per capirlo. Ma quanto ci vuole a sistemare un condizionatore?». Al corrente della situazione anche l’assessore al Commercio, Michele Stivaletta, che anche ieri era al mercato: «L’amministrazione deve fare il possibile per il benessere degli operatori e clienti in modo da poter lavorare in un ambiente confortevole, – ha detto – ci stiamo impegnando per reperire le risorse perché si tratta di una spesa che potrebbe gravare in modo importante sulle casse comunali. Comunque siamo attenti alle esigenze degli operatori tant’è vero che nel progetto di rilancio e riqualificazione del centro una somma molto importante è stata destinata alla riqualificazione generale del mercato civico per il quale saranno investiti ben 4 milioni di euro».

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