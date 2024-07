Caldo, scatta il piano per i “fragili” 

Posti letto in più nei dormitori, per permettere a chi vive in strada di riposare a temperature più umane Apertura anticipata delle strutture di assistenziali (dalle 14 anziché dalle 18), attivazione di uno sportello di ascolto telefonico con la Croce Rossa. Di fonte all’emergenza caldo, il Comune lancia la campagna “Estate solidale”, il programma di protezione rivolto alle persone fragili per l’estate (dal 22 luglio al 20 settembre) che integra le attività dei servizi sociali. «L’obiettivo dell’amministrazione è che Cagliari sia la città di tutti e che nessuno rimanga escluso», spiega l’assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini, con delega alle Politiche sociali, Anna Puddu.

Il piano

Il Comune, dunque, non si dimentica delle persone più fragili in estate. Il caldo (oggi attesi 38 grandi in città) rende più vulnerabili, fisicamente e psicologicamente, queste persone, sia per l’età avanzata che per la condizione di estremo disagio in cui vivono (i senza fissa dimora, per esempio), ma anche a causa di disabilità. La solitudine e una scarsa rete familiare su cui contare in un momento critico come la stagione estiva, con temperature infernali che toglierebbero le forze a chiunque e costringono a chiudersi in casa, può essere perfino fatale. Ecco perché l’amministrazione promuove azioni di tutela e cura vanno rivolte alle persone fragili.

Nel dettaglio, sette giorni su sette, dalle 14, resteranno aperte le strutture assistenziali a bassa soglia (quelle gestite da Donne al Traguardo, dalla Caritas San Saturnino, e dall’associazione Ozanam). Grazie ai padri carmelitani, inoltre, la sede di via Malta garantirà l’accoglienza per dieci persone in più, secondo le stesse modalità di funzionamento delle altre sedi dedicate. E ancora: verrà intensificata anche la collaborazione con la polizia municipale (numero di telefono 070 533533 attivo nelle 24 ore) per gli interventi in emergenza e per le eventuali segnalazioni di situazioni a rischio rilevate nel corso della normale attività.

L’offerta

«Con queste iniziative», spiega l’assessora Puddu, «integriamo un’offerta già in atto del servizio Politiche Sociali ma che ha una valenza ancora più importante in questo periodo estivo. Le alte temperature, sulle quali ha posto la sua attenzione anche il ministero della Salute», il consiglio è evitare l’esposizione al sole tra le 10 e le 18, «possono creare effetti negativi su tutti ma in particolare sulle persone particolarmente vulnerabili. Ecco perché intensifichiamo l’azione dell’assessorato per dare maggiori risposte a quella parte di cittadini che vedono aumentare le loro difficoltà in estate», dice ancora l’assessora.

Centro d’ascolto

Per il resto funziona il numero 070.0933671 (gestito dalla Croce Rossa di Cagliari) dietro cui si nasconde un interno mondo di volontari professionisti. Ci sono gli psicologi, pronti a rispondere alle richieste degli anziani soli (ma non solo, evidentemente) per consulenze e sostegno anche nel cuore di agosto. «Le richieste espresse potranno essere soddisfatte, anche per evitare che le persone vulnerabili, sole, prive di una rete familiare di supporto, debbano uscire dalla propria abitazione nelle ore più calde della giornata per provvedere a bisogni primari e contingenti», come portare a casa alimenti o farmaci, spiega l’assessora. Per intendersi: non sarà un servizio di consegna della busta della spesa, ma un aiuto a queste persone a far arrivare la spesa che autonomamente acquistano. «Facciamo la nostra parte per cercare di essere d’aiuto a tutti perché vogliamo che Cagliari sia più umana, più vicina ai cittadini e soprattutto accanto ai soggetti più fragili», conclude l’assessora. Insomma, la squadra anti-caldo è pronta a far fronte all’emergenza più acuta. Anche se, a dir la verità, quest’anno le previsioni sembrano essere più clementi.

RIPRODUZIONE RISERVATA