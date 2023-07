Caldo record, vendemmia a rischio 

È allarme caldo. Anche per i campi e per le produzioni agricole. In questi giorni la Sardegna sta soffrendo temperature altissime e le aziende si scontrano con i danni sulle colture della prossima stagione. A rischio ci sono i raccolti di angurie e meloni, quelli futuri dei carciofi, ma anche l’imminente vendemmia.

«C’è grandissima sofferenza sui campi per colpa di queste ondate di calore, che hanno messo a rischio tante colture e, di conseguenza, i guadagni di molte aziende agricole del Sud Sardegna», hanno confermato il presidente e direttore di Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas e Luca Saba. «Per questo chiediamo alla Regione un intervento per lo stato di calamità, già in queste settimane molti sindaci lo stanno dichiarando a livello locale».

Territori

La zona del Sud Sardegna è quella più colpita. Non a caso i territori di Campidano, Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Marmilla lamentano una grande sofferenza. I problemi esistono sia per frutta e ortaggi di stagione, sia per le colture che dovrebbero andare a popolare i banchi del mercato nel prossimo autunno-inverno. I frutti estivi per eccellenza, come pesche e angurie, sono già a rischio, così come i pomodori, altro vanto dell’agricoltura sarda. Ma anche per carciofi c’è tanta ansia e, se si considera che l’economia di alcuni territori si basa proprio su di essi, allora la preoccupazione diventa tangibile. «Le colture precoci, prossime al taglio, sono perlopiù bruciate con una perdita molto forte di fatturato», conferma Maurizio Murru, agricoltore.

Distruzione

«I nostri campi di angurie e meloni sono stati completamente compromessi dalle ultime settimane che hanno danneggiato i frutti ancora crudi e che non matureranno più. Abbiamo subito una perdita che tocca il 90% della produzione», ha raccontato anche Marcello Curreli, agricoltore Coldiretti a San Gavino.

Dello stesso tono Tonio Mereu, che riporta una situazione ormai pregiudicata nelle campagne asseminesi: «Siamo abituati alle ondate di calore che durano pochi giorni, ma con questi picchi che proseguono per settimane, abbiamo dovuto terminare la produzione quasi un mese prima rispetto al solito con un relativo calo del fatturato: il pomodoro è una delle colture più in sofferenza, ma ne risentono tutte, se pensiamo che il cetriolo è praticamente introvabile».

Vigne

Gravemente danneggiate anche le vendemmie. «Siamo seriamente preoccupati per la condizione dei nostri vitigni e dell’uva. I nostri agronomi sono in campo questi giorni per capire e quantificare i danni», ha commentato Sandro Murgia, della Cantina di Dolianova. Danno incalcolabile per un settore, quello vitivinicolo, che negli ultimi anni ha riscosso un grande successo anche nel mercato globale.

Una stagione che mette in ginocchio anche altre produzioni, come uova, latte e miele, a discapito degli agricoltori, ma anche dei consumatori che si ritroveranno inevitabilmente con un carrello della spesa più vuoto, ma più caro.

