Caldo record nelle strade senza alberi 

«Il momento migliore per piantare un albero è vent'anni fa, il secondo momento migliore è adesso». Il celebre aforisma di Confucio diventa slogan nell'ambito di uno studio della Fiab finalizzato a rimarcare l’importanza della presenza di alberi in città per contrastare le ondate di calore estive.

Dalle rilevazioni effettuate è emerso, infatti, che ad agosto a Cagliari si è registrata una temperatura media di 31 gradi negli orari più caldi, ma con differenze notevoli a seconda della presenza o meno di alberi. Nelle strade prive di ombreggiatura naturale, ad esempio viale Ciusa, sono stati raggiunti picchi di 37-39 gradi, mentre in strade caratterizzate da un doppio filare di alberi, come via Milano, la temperatura massima è risultata inferiore, anche di 8 gradi.

Lo studio

I risultati dell’analisi rappresentano certamente un invito a riflettere. «Da noi», osserva il presidente di Fiab Cagliari, Virgilio Scanu, «ci sono tante strade prive di ombreggiatura dove si potrebbe probabilmente intervenire. Qualche esempio? Via Vesalio, via dei Conversi, ma anche via Is Mirrionis, via San Michele o viale Sant'Avendrace. Senza dimenticare viale Marconi. Per limitare l'impatto delle ondate di calore servirebbero più alberi, insomma. Ovviamente laddove possibile, perché non tutte le strade si prestano».

Il Comune

Un appello, quello della Fiab, condiviso e raccolto dall’amministrazione comunale. «A breve», annuncia l'assessora all'Ambiente, Luisa Giua Marassi, «presenteremo il Piano del Verde nel quale avranno centralità proprio il rinvigorimento e la creazione di grandi viali alberati, il collegamento tra i parchi e il mascheramento verde delle grandi infrastrutture». Previsto anche il completamento del Parco degli Anelli e Tuvumannu. «Attraverso un processo civico, fatto di incontri in presenza e consultazioni su piattaforme dedicate, la città potrà prendere parte alla gestione e all'aggiornamento periodico del verde», assicura. «La manutenzione sarà incentrata sulla salvaguardia del patrimonio esistente e le nuove piantumazioni riguarderanno specie adatte al nostro clima. Sarà incrementato l’apporto del vivaio di Corongiu e saranno ridotti gli sprechi idrici attraverso sistemi di irrigazione automatizzati».

L’esperto

«Gli alberi sono importantissimi perché ripuliscono l'aria filtrando il particolato, favoriscono l'aumento della biodiversità, regolano il microclima e abbassano la temperatura mitigando i picchi termici e riducendo l'effetto isola di calore», spiega Alessio Sordo, dottore naturalista, socio della sezione sarda della Società botanica italiana. «Il verde svolge anche una funzione sanitaria migliorando la salute ed il benessere dei cittadini. Decine di studi scientifici lo dimostrano: riduce stress, ansia e depressione». Come confermato anche dall'Oms. «Diverse metropoli mondiali», conclude Sordo, «si stanno già attrezzando per trasformarsi in foreste verticali, Singapore su tutte. Alle nostre latitudini sarebbe sufficiente che si iniziasse a programmare il futuro incrementando il verde su tutte le strade in cui è possibile farlo».

