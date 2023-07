Caldo record nell’asilo nido «Il Comune deve intervenire»  

Non si placa la polemica sulla situazione che vivono ogni giorno bambini e maestre nell’asilo nido che tocca temperature superiori a 30 gradi. Nei giorni scorsi la segnalazione al sindaco e alla responsabile dei Servizi sociali da parte del segretario regionale della Federazione italiana lavoratori ambiente e servizi, Piero Luigi Medde per «un intervento urgente e immediato».

Il sindaco Stefano Licheri aveva parlato di anomalia delle temperature, della chiusura prossima del nido (domenica 30) e del fatto che ci si poteva spostare nella parte più esposta a nord, tenendo le finestre aperte. Aveva anche sottolineato che nelle scuole non esiste climatizzazione.

Tesi che non hanno convinto Medde, tanto da spingerlo a scrivere una nuova nota. «Nei locali del nido nella stagione estiva si arrostisce e se come lei sostiene – scrive rivolto a Licheri – i climatizzatori rischiano di nuocere ancora più del caldo torrido, provveda in maniera differente, tenendo presente che il nido non è una scuola. Il rischio c'è e non bastano le sue rassicurazioni ad evitarlo come dimostra il malessere registrato da qualche bambino. Non serve minimizzare e meraviglia che a farlo sia il sindaco. È necessario risolvere il problema alla radice». Medde evidenzia ancora altri problemi: «La gestione del nido presenta da qualche anno diverse carenze a partire dall'assenza totale di controlli non solo dal punto di vista strutturale e gestionale».

