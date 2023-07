Caldo record: massime oltre 40 gradi e minime intorno ai 28 

L’effetto dell’anticlone africano fa salire le temperature: anche oggi e almeno sino a lunedì 10 sono previste temperature molto elevate, oltre i 37 gradi di media con punte di 42. Da oggi, inoltre, le minime potranno essere diffusamente intorno ai 28 gradi con punte superiori ai 30 su alcune aree della costa occidentale. In città gli effetti così pesanti sulle temperature creati dall’anticiclone dovrebbero essere mitigati dal mare.

Diramata dalla protezione civile regione anche un’allerta incendi: allerta “alta”, dice il bollettino, vale a dire di colore arancione per l’intera giornata odierna: le condizioni sono tali che, spiega nel bollettino la Protezione civile, «a innesco avvenuto l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale». Nella zona orientale della Sardegna l’allerta è di colore giallo (il che significa, dice sempre la protezione civile che in questo caso «le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione»).

