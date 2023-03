Caldo record: assalto al Poetto 

«Due anni fa mi avevano messo pure il casco con l’ossigeno, ricoverato in ospedale perché non riuscivo più a respirare e poi sono rimasto chiuso per settimane a casa. Per me ora, stare qui al Poetto, camminare e godermi il primo sole, è come completare una rinascita». Luciano Murtas, 58 anni, impiegato civile dell’amministrazione militare, non si è ancora liberato del tutto dagli effetti del Covid. Ieri mattina, assieme a migliaia di cagliaritani, ha approfittato del bel tempo regalato dalla prima domenica di primavera per fare una passeggiata dalla zona dello sterrato di Marina Piccola fino all’Ospedale Marino, finendo poi con il prendersi un aperitivo in uno dei chioschi vicino a Marina Piccola, già affollati come in un anticipo d’estate.

La spieggia affollata

Nonostante il passaggio all’ora legale, con gli orologi spostati in avanti di un’ora, ieri alle 11 i termometri delle auto in sosta nei pressi del litorale segnavano già 22 gradi (due ore dopo si sono superati i 26 gradi). La folla è arrivata al Poetto lentamente: di primo mattino c’erano solo gli appassionati di jogging, i cicloamatori e chi voleva fare attività fisica, poi sono iniziati ad arrivare gruppi di giovani a conquistare un posto in spiaggia. Alla fine, a ridosso dell’ora di pranzo, si sono formate lunghe code per entrare nei parcheggi e non c’era più una sdraio libera o un posto in molti dei chioschetti più gettonati dell’arenile. «A due anni di distanza, non ho ancora fiato per correre e allenarmi», sottolinea Murtas, «ma in giornate belle come questa, avere questa bella passeggiata a ridosso del mare, fa capire quanto siamo fortunati a vivere in questa splendida città».

I chioschetti pieni

Tanti hanno approfittato del primo caldo primaverile per godersi, già dalle prime ore del mattino, la spiaggia in tutta tranquillità, prima che – a ridosso dell’ora di pranzo – la passeggiata si riempisse di persone e famiglie. Quasi tutti gli stabilimenti più gettonati avevano i tavolini prenotati già da giorni, ma in ogni caso numerosi chioschi hanno fatto registrare il tutto esaurito. Alcuni hanno appeso manifesti con l’annuncio che cercano barman, camerieri e varie altre figure professionali per tutta l’Estate. «È splendido vedere il Poetto pieno di persone già da fine aprile», sottolinea Priscilla Mallus, poco più che ventenne, che ieri con un’amica ha deciso di rispondere ad una delle varie offerte di lavoro, «lo scorso anno abbiamo fatto delle giornate come rinforzi in alcuni chioschetti, ma quest’anno speriamo di poter lavorare tutta la stagione. Ci sono varie nuove gestioni che cercano personale». Nel frattempo, dopo mezzogiorno, la folla ha riempito il litorale, con anche i più temerari che ne hanno approfittato per fare il bagno.