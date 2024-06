Caldo record, 900 morti 

Non è la prima volta che il pellegrinaggio annuale ai luoghi sacri dell’Islam si trasforma in una carneficina ma stavolta, più che la ressa, ha ucciso il caldo con temperature eccezionali, fino ad oltre 50 gradi, che hanno annientato anziani, malati e diverse donne nel corso dei riti tradizionali. Una fonte diplomatica ha riferito di almeno 900 morti, in gran parte egiziani. Successivamente la Missione egiziana del turismo dell’Hajj ha precisato che alcuni dispersi sono stati localizzati.