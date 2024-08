Caldo, raffica di controlli nelle aziende 

È un’estate bollente, soprattutto per chi non va in vacanza. Ancora di più per i lavoratori impiegati nell’edilizia, nei cantieri stradali, nell’agricoltura e nel campo florovivaistico, ambiti nei quali il rischio di esposizione alle temperature elevate è più alto. Ciononostante, in questi settori il 40% delle aziende non ha adottato misure di prevenzione contro il caldo. Lo ha rivelato l'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso una campagna di vigilanza straordinaria condotta in tutta Italia da fine luglio ad agosto. Delle 736 aziende controllate nei primi dieci giorni di questo mese, due su cinque (294) non rispettavano le norme per tutelare il lavoratore dal rischio calore.

L'agricoltura è uno dei settori più a rischio: su 958 aziende ispezionate dai Carabinieri nei primi giorni di agosto, il 53% è risultato irregolare. Da Torino a Nuoro, l'indagine ha rivelato come lo sfruttamento del lavoro sia un problema: i controlli hanno portato alla denuncia di 486 persone, di cui 19 per caporalato, ma anche a sanzioni per 4,9 milioni di euro e alla liberazione di 50 lavoratori dallo sfruttamento.

«Non va in vacanza l'attenzione per sicurezza e legalità», commenta la ministra del Lavoro Marina Calderone.

