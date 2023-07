Caldo, nel 2022 record di morti In Sardegna i numeri peggiori 

Il caldo record dell'estate 2022 ha mietuto più di 61.000 vittime in Europa, 18.000 solo in Italia, primo Paese per numero di morti. E la Sardegna, in termini percentuali, è la regione che ha fatto registrare il maggiore incremento di decessi (per ogni causa) proprio in quell’estate torrida: avranno influito le patologie e il sistema sanitario che arranca, ma afa e alte temperature potrebbero essere state letali per tanti che non sono riusciti a resistere a condizioni climatiche senza precedenti per intensità, caratteristiche e durata. In quei mesi la crescita del numero di morti registrata nell’Isola non ha pari in nessun’altra regione. E la provincia di Cagliari risulta in cima a questa terribile classifica.

Lo studio spagnolo

Il quadro asfissiante è il risultato dell’incrocio dei dati dell’analisi epidemiologica condotto dall'Istituto di Barcellona per la salute globale (un centro sostenuto dalla Fondazione la Caixa, in collaborazione con l'Istituto nazionale della sanità francese), pubblicata su Nature Medicine, con quelli che arrivano dalle tabelle dell’Istat. Lo studio spagnolo ha stimato 61.672 morti attribuibili al caldo, tra il 30 maggio e il 4 settembre 2022. È stato rilevato un aumento del 63% delle morti legate al clima nelle donne, con un totale di 35.406 decessi prematuri, ovvero 145 per milione. Mentre sono stati 21.667 quelli stimati negli uomini, ovvero 93 per milione, con l'incidenza più alta nella regione del Mediterraneo.

Il picco dell’estate 2022

E qui, in mezzo al Mare Nostrum, c’è la Sardegna. L’Istituto nazionale di statistica offre tabelle suddivise per cause di morte solo fino al 2020. Per gli anni successivi ci sono solo i numeri complessivi. Ma i grafici fanno emergere una conclusione inequivocabile: la Sardegna è la regione d’Italia che nel 2022 ha fatto registrare la maggiore crescita, vertiginosa, del numero di decessi rispetto all’anno precedente: più 9,3% contro una media nazionale dello 0,6. Il primato è confermato anche se il raffronto è fatto con il 2021 e, addirittura, si rafforza (+ 21,9%) se il termine di paragone è con i periodo precovid, ossia con il quinquennio 2015-2019. Il picco, nell’annata più nera, è stato segnato proprio nel periodo preso in considerazione dallo studio spagnolo, quando una cappa di caldo aveva avvolto l’Isola. Come sta succedendo in questi giorni.

La situazione nell’Isola

Nei mesi analizzati dalla rivista scientifica i decessi (non solo per il caldo) in Sardegna sono stati 5.160. Che abbia influito il fattore climatico si evince dal fatto che le morti in quel trimestre estivo sono state il 31% superiori rispetto alla media del quinquennio 2015-2019 (la variazione media nazionale è stata del 12%), del 24% superiori rispetto al 2020 e del 14,4% rispetto al 2021. Salvo che nell’ultimo confronto, è l’Isola la regione a far registrare il maggiore incremento. Con la Città metropolitana di Cagliari che, tra l’estate 2022 e la stessa stagione del quinquennio precovid, fa segnare una crescita dei decessi che si attesta al 34,8%: nessuno è messo peggio. Seguono la provincia di Oristano, con un + 31,2% (confronto con 2015-2019) e quella di Nuoro con un poco inferiore + 30,8%. Il podio, nero, è sardo. Ma anche il quarto posto, dove si piazza il Sassarese.

